A su llegada a Ciudad de México, Kate del Castillo vivió un incómodo momento con un reportero que la llamó “amor” al inicio de una de sus preguntas.

"Oye amor, tú papá nos dijo que está muy apenado…” comenzó diciendo el reportero; a lo que la protagonista de “La Reina del Sur” le respondió: “no me digas amor, me llamo Kate, dime Kate no soy tu amor, no me digas amor, nunca”.

Visiblemente ofuscada, la actriz decidió no contestar más preguntas y siguió de largo, directo a su camioneta. Minutos antes había respondido preguntas acerca de 'Los Ángeles de México, el proyecto que maneja junto con las actrices Karla Souza, Ana de la Reguera, Olga Segura y Esmeralda Pimentel, para ayudar a los damnificados por los sismos en México.

De otro, cuestionada por el escándalo entre Yolanda Andrade y Verónica Castro, Kate del Castillo evitó dar declaraciones.

“La verdad no tengo ni idea. Si tuviera algo que comentar pero como no sé nada, no lo hago”, dijo.