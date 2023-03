Kate del Castillo reveló, en noviembre de 2022, que ella no quería tener hijos ni propios ni adoptados. “Soy buena onda, pero no tanto”, dijo en un encuentro con la prensa mexicana. Sin embargo, antes ya había detallado las razones por las que no desea ser madre.

A través de una entrevista para el podcast de la famosa Chiquis Rivera, la popular Teresa Mendoza sostuvo que, para ella, la maternidad no ha sido tema de su interés.

“Nunca quise hijos... Tú eres dueña de tu vida y puedes hacer lo que te da la gana, no lo que los demás quieren que tú hagas. Nunca me llamó la atención, es mucha responsabilidad; yo soy actriz, que critiquen mi trabajo, no a mí”, señaló.

Además, la actriz mexicana afirmó que “jamás” tuvo “ganas de encargar hijos”. “Si lo hubiera deseado, lo habría hecho y punto. Nunca ha sido un tema que haya llamado la atención, en parte por las malas experiencias que he tenido con mis exparejas”, indicó. Cabe precisar que, en la actualidad, ella mantiene una relación con el director de fotografía Edgar Bahena.

También manifestó que las mujeres están hechas para algo más que tener hijos. “No nada más somos un cuerpo reproductivo, no somos solo ovarios, vagina y trompas de Falopio. Nosotras somos más que eso”, dijo.

“A lo mejor hoy no quiero y mañana sí [ser madre]. ¿Cuál es el problema? Lo más importante es ser sincera contigo y lo demás no le importa a nadie”, agregó.