Mucho antes de ser seleccionada para interpretar a Teresa Mendoza en “La reina del sur”, Kate del Castillo perseguía ese rol. Desde que leyó el libro de Arturo Pérez-Reverte, la actriz mexicana intuía que un personaje tan desafiante como ese le daría grandes satisfacciones profesionales y personales. Y no se equivocó, pero lo que nunca imaginó fue que en octubre de 2021 le llevaría por majestuosos escenarios, como la sagrada ciudadela inca de Machu Picchu, un lugar cargado de energía al que espera regresar pronto.

“ La gente en Perú es divina, nos recibieron con mucho amor y tienen la mejor comida que he probado en mi vida. Nunca pensé que mi trabajo me llevaría a un lugar tan hermoso como Machu Picchu. No sé cómo los ejecutivos de Telemundo pudieron llevarnos a filmar allí. Es magistral, es un lugar que te llena de energía, pocas veces he experimentado algo así. Es un país muy hermoso. Ojalá pueda regresar, pero de vacaciones ”, señala Castillo Negrete Trillo a El Comercio en conferencia de prensa virtual en la que participaron diferentes medios de toda Latinoamérica

La historia basada en la publicación del escritor español, Arturo Pérez Reverte, ha ido variando desde su estreno en 2011. Tanto en la segunda como en la tercera temporada se incorporaron nuevos personajes y las grabaciones se desarrollaron en solemnes escenarios del mundo.

“Cuando hicimos la primera reina, Telemundo era una empresa muy ambiciosa, pero mucho más pequeña. La primera temporada de ‘La reina del Sur’ está llena de corazón, es mi preferida. En la segunda hemos viajamos a ocho países: Rumania, Italia, España, Rusia, México, Estados Unidos... Fueron muchísimos lugares. Actualmente vemos a una Teresa Mendoza más madura, pero sobre todo más guerrera”, destaca.

“ Teresa se fue refinando, pero nunca dejó de ser una mujer de pueblo, sencilla. Eso no se le va a quitar nunca. Ni siquiera su manera de hablar cambia ”, añade la actriz.

Recordó, además, los momentos más álgidos de la segunda temporada de la serie que fue transmitida en 2019 y que acaba de reestrenar la cadena Telemundo Internacional, como antesala del próximo estreno de la tercera parte de “La reina del sur”.





“Cada capítulo es como una película aparte. Tiene todo este rollo que es como un thriller de acción. Hay escenas muy lindas, como el secuestro de mi hija, o cuando volamos en un helicóptero y yo salgo disparando. Fue increíble”, manifiesta.

Imparcial

Asimismo, Kate se pronunció sobre la posición de su padre, el también actor Eric del Castillo, quien ha hablado abiertamente de su negativa a vacunarse contra el coronavirus. Aunque asegura que tiene las dos dosis, la actriz en algún momento también dudó en inocularse la vacuna.

“Es muy fácil estar de un lado y poder juzgar a los demás. Tengo mi manera de pensar y ellos la suya: no salen de su casa, no se quieren vacunar, no se quieren meter el bicho. Yo estoy vacunada dos veces y reconozco que tampoco quería vacunarme porque decía por qué me voy a meter un bicho que no tengo..., no sabemos realmente la verdad, lo que está pasando con este virus. No estamos en ninguna posición de juzgar, pero yo recomiendo que se vacunen ”, señala Kate.

Proyectos

Tras una larga temporada alejada de su país natal, la actriz de 49 años regresará a México en marzo o abril de 2022, de manera temporal, para formar parte de una serie basada en Anna Karénina, el clásico escrito por el novelista ruso, León Tolstói.

“Vamos a filmar una versión moderna de ‘Anna Karenina’. Va a ser una cosa totalmente diferente, es una tragedia. Se llama ‘Beautiful Lie’, es la primera serie que vamos hacer con mi productora para una plataforma y por eso estoy emocionada de regresar a mi país”, asegura.

Regresará a México en medio de gran expectativa, pues el diario El País recientemente publicó un artículo en el que revelan la persecución que hubo en su contra.

“Arely Gómez (la fiscal que llevó su caso) sigue teniendo un puesto importante en México. En el Gobierno siguen las mismas personas en los mismos puestos, y ahora resulta que la señora Arely es juez y parte, así que seguimos con eso. Ya se publicó todo lo que fue la persecución en mi contra y yo sigo luchando. Estamos en la lucha y Arely tendría que salir a enfrentar esto ”, enfatizó.

Esta año, Kate del Castillo cumplirá cinco décadas de vida. Una edad que en lugar de preocuparle le llena de alegría, pues asegura que ha vivido cada año de forma intensa y gratificante.

“Llego feliz de la vida, muy a gusto con mi propia piel. No me quitaría ni un solo año y todavía me falta mucho. Recién estoy empezando a ser la mujer que quiero ser ”, subraya.

