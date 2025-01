Los voraces incendios en Los Ángeles han puesto en alerta a toda la ciudad, generando grandes pérdidas y provocando que muchos abandonen sus hogares en busca de protección. Tal es el caso de la actriz mexicana Kate del Castillo, quien se sumó a la lista de figuras afectadas por los voraces incendios forestales en la ciudad.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kate del Castillo compartió un breve video en el que explicó que, por motivos de trabajo, no estuvo en Los Ángeles para sacar las cosas de su casa; sin embargo, sus amigas la ayudaron a salvar sus documentos y las cosas de valor.

“Vengo llegando de trabajar, con un frío espantoso y con la noticia de que voy a tener que evacuar mi casa en Los Ángeles, más bien ya la evacué. Tengo amigas allá que me están ayudando a sacar mis cositas inmediatas, rescatar mis coches y llevarlos a un lugar seguro, sacar las cosas de mi caja fuerte y estoy pendiente”, contó, notablemente afectada, la actriz.

“No hay nada que yo pueda hacer, es más, si mañana que no trabajo viajo a Los Ángeles, no me dejan ni entrar a la zona donde vivo, ya está resguardado ahí. Hay gente maravillosa que si no es por mis amigas que fueron… Los documentos es lo más importante, ya lo demás es material, esto es terrible”, añadió.

En su mensaje, la actriz agradeció a las personas que la han ayudado en este difícil momento y enfatizó la gravedad de la situación, expresando su solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas por esta tragedia.

Como se sabe, los incendios que mantienen en estado de emergencia a una parte de Los Ángeles, con 30,000 evacuados y la amenaza de que las llamas lleguen a zonas urbanas, han obligado a famosos de Hollywood, como el director Guillermo del Toro y los actores Ben Affleck y Mark Hamill a abandonar sus casas, y varias premieres han sido canceladas.

