La actriz Kate Hudson sigue compartiendo detalles de su vida con sus hijos. En esta oportunidad, la nominada al Oscar bromeó con su hija Rani Rose mientras tomaban desayuno juntas en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.

En el video en mención, la actriz de 41 años aparece tomando desayuno con su pequeña mientras tararea una pequeña melodía. Rani Rose acompaña los sonidos de su madre con un adorable baile.

“Cómo hacemos el desayuno”, es la breve descripción que acompaña el divertido video de Kate Hudson. Como era de esperarse, en tan solo 12 horas el clip ha conseguido más de 2 millones y medio de reproducciones y cientos de comentarios.

Asimismo, hay que recordar que en una reciente aparición en el programa matutino estadounidense “Today”, la actriz sorprendió a todos confesando cómo pasa sus días con sus hijos en medio del confinamiento por la pandemia.

“Me gustaría poder decir que todo es genial y que nos lo pasamos bien, pero la realidad es que hay días geniales y otros que no lo son tanto, días en los que tengo que hacer un esfuerzo para sentirme afortunada por lo que tengo”, dijo la hija de Goldie Hawn.

“Jamás me imaginé que me quedaría todo un año en el mismo sitio. Y cuando tienes tantos hijos, como es mi caso, a veces vives momentos en los que necesitas esconderte de ellos en el cuarto de baño y gritar: ‘Por favor, que alguien me saque de esta casa’”, añadió.

Como se sabe, la actriz vive con sus tres hijos: Ryder, de 17 años, fruto de su primer matrimonio con Chris Robinson; Binham, de nueve y al que cría con su expareja Matt Bellamy, líder de la banda Muse; y la pequeña Rani, de dos años y a la que tiene con su actual compañero sentimental, Danny Fujikawa.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de Wandavision con subtítulos en español latino

Tráiler de Wandavision con subtítulos en español latino