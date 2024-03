Ante los constantes rumores y especulaciones entorno a su salud, la princesa de Gales Kate Middleton reveló que padece de cáncer, por lo que estaría llevando un tratamiento basado en quimioterapias para combatirlo.

Mediante un video compartido por la BBC, Middleton ofreció detalles de su actual estado de salud, indicando que la enfermedad le fue detectada luego de haberse sometido a una operación al abdomen a mediados de enero.

“Las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, relató Kate.

De ese modo, la esposa del príncipe William advirtió que la noticia los tomó por sorpresa, pero que trataron de explicarle de forma apropiada a sus hijos George, Charlotte y Louis, a quienes también les aseguró que estaría bien.

La princesa ha mostrado su optimismo en cuanto a la enfermedad que padece, por lo que expresó: “Estoy bien y cada día me siento más fuerte. Gano fuerza cada día al enfocarme en aquello que me ayude a sanar”.

CONOCE MÁS: Kate Middleton reaparece junto a al príncipe William tras semanas de especulaciones

Kate pide privacidad durante sus quimioterapias





Por otro lado, Middleton destacó el apoyo de su esposo, el hijo mayor del Rey Charles III y la recordada Lady Di, durante el tratamiento de salud que lleva, el mismo que propició su alejamiento de la vida pública en las últimas semanas.

“Tener a William a mi lado es una gran fuente de consuelo y de seguridad”, sentenció. Tras ello pidió privacidad y espacio para su familia durante el proceso de salud que lleva.

La Familia Real expresa su respaldo a Kate Middleton





Asimismo, los integrantes de la Casa Real de Inglaterra se pronunciaron, entre ellos el rey Charles III, quien expresó su orgullo por Kate, destacando su valentía para enfrentar este nuevo reto de salud.

Por otro lado, su cuñado en príncipe Harry y su esposa Meghan le enviaron sus mejores deseos. “Deseamos salud y sanación para Kate y su familia, y esperamos que puedan hacerlo en privado y en paz”, indicaros los duques.