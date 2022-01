Katy Perry estás viviendo el mejor momento de su relación con Orlando Bloom, padre de su primogénita y su pareja desde hace más de cinco años, y por ello no dudó en dedicarle un amoroso saludo por su cumpleaños número 45.

La cantante compartió el mensaje en su cuenta de Instagram y en la publicación -que estuvo acompañada de varias fotografías de diferentes etapas de su romance- no escatimó en elogios al actor; además, dejó en evidencia lo importante que es en su vida.

“Felices 45 para el hombre más amable, profundo, conmovedor, sexy y fuerte que conozco. Gracias por ser una brújula constante, un ancla inquebrantable y llevar la alegría de vivir a cada habitación por la que caminas. Eres el amor y la luz de mi vida. Agradezco a mis estrellas de la suerte por ti y nuestro querida DD”, escribió.

Recordemos que fue en marzo de 2020 que Katy Perry anunció -en una transmisión en vivo en Instagram- que estaba esperando su primer bebé junto a Orlando Bloom, confirmando así los rumores tras el lanzamiento de su videoclip “Never Worn White” donde luce el vientre abultado.

“Digamos que es una revelación, hay mucho que me pasará este verano. No solo voy a dar a luz literalmente”, dijo la cantante. “Estoy emocionada. Estamos emocionados y felices y es probablemente el secreto más largo que he tenido que mantener”, continuó.

Un mes después, a inicios de abril, la cantante y al actor, que tienen una relación desde 2016, usaron sus redes sociales para revelar que serían padres de una niña: la pequeña Daisy Dove Bloom, quien llegó al mundo el 28 de agosto de 2021.

