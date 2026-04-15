La cantante Katy Perry está siendo investigada por la policía de Melbourne, en Australia, tras las acusaciones de agresión sexual formuladas por la actriz Ruby Rose en redes sociales.

De acuerdo con información confirmada por Billboard, las autoridades iniciaron diligencias por un presunto hecho ocurrido en 2010 en un establecimiento con licencia ubicado en el centro de Melbourne.

En un comunicado, la policía indicó que detectives especializados en delitos sexuales y abuso infantil han comenzado a investigar una “agresión sexual histórica”, aunque evitó brindar mayores detalles debido a que el caso se encuentra en curso.

Cantante rechaza acusaciones

Las pesquisas se producen días después de que Perry negara de manera enfática las acusaciones a través de su representante, quien calificó las afirmaciones como “categóricamente falsas” y “mentiras peligrosas e irresponsables”.

Actriz Ruby Rose acusó a la cantante en redes sociales por un hecho ocurrido en Melbourne. (Foto: EFE)

Asimismo, el entorno de la artista cuestionó a Rose, señalando que tendría antecedentes de realizar acusaciones públicas similares que han sido rechazadas por otras personas implicadas.

Las declaraciones surgen luego de que la actriz —conocida por su participación en la serie Orange Is the New Black— publicara el pasado 12 de abril en Threads que habría sido agredida por la cantante en la discoteca Spice Market de Melbourne.

Denuncia y proceso en curso

Rose aseguró que en el pasado había relatado el hecho como una “anécdota”, pero decidió acudir a la policía para formalizar su denuncia, pese a que considera que el caso podría haber prescrito.

El 14 de abril, la actriz informó que ya presentó todas sus denuncias y que dejará de pronunciarse públicamente sobre el tema mientras avanzan las investigaciones. “Ahora puedo dar inicio a mi proceso de sanación” , escribió en redes sociales.

Por su parte, las autoridades no han confirmado si se presentarán cargos, mientras continúan recabando información sobre el caso.

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