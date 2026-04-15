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Katy Perry niega acusaciones mientras autoridades investigan denuncia de Ruby Rose. (Foto: Instagram/@katyperry)
Katy Perry niega acusaciones mientras autoridades investigan denuncia de Ruby Rose. (Foto: Instagram/@katyperry)
Por Redacción EC

La cantante Katy Perry está siendo investigada por la policía de Melbourne, en Australia, tras las acusaciones de agresión sexual formuladas por la actriz Ruby Rose en redes sociales.

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