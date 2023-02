Katy Perry se ha convertido en una de las artistas más sobresalientes del medio, después de brindar un show de primera en el Super Bowl, hasta crear su propio documental llamado Katy Perry: Part of me, donde muestra pasajes difíciles de su vida, como aquella vez que le pidieron el divorcio por un mensaje de texto.

Actualmente, Perry es jurado de la nueva temporada de American Idol 2023, un famoso programa de televisión que ha sido cuna de varios artistas. Durante la participación de un joven aspirante, protagonizó un triste momento en donde ella rompió en llanto al punto de necesitas la ayuda del equipo de producción para poder calmarse.

El joven llamado Trey Louis participó en American Idol 2023 para cantar una versión de la canción Stone de Whiskey Myer, la cual fue bastante bien recibida por el jurado. Posteriormente, Trey contó su historia y reveló que estuvo presente en un tiroteo en Texas en el 2018 donde fueron asesinadas 10 personas.

“Como he dicho antes soy de Santa Fe, Texas, y en mayo de 2018 un hombre armado entró al colegio. Yo estaba en la Sala 1 de Arte y él se presentó en la Sala 2. Antes de que llegase hasta la 1 perdí a un montón de amigos. Fueron ocho estudiantes asesinados, dos profesores fueron y esto ha sido realmente negativo.”, dijo el joven Trey.

Mientras el joven contaba su historia, se podía ver cómo rápidamente el semblante de Katy iba decayendo hasta que no pudo contener el llanto y entró en crisis ya que se le hacía difícil calmarse, por lo que tuvo que se auxiliada por el equipo del programa, quienes le brindaron agua.

“Nuestro país nos ha fallado. Esto no está bien. Deberías estar cantando aquí porque amas la música, no porque hayas tenido que pasar por esa jodida mierda. No tienes que perder a ocho amigos. Espero que le recuerdes a la gente que tenemos que cambiar, ¿porque sabes qué?, yo también estoy asustada”, dijo bastante alterada.