El ex primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la reconocida cantante Katy Perry fueron vistos cenando juntos este lunes por la noche en el restaurante Le Violon, en la ciudad de Montreal. La información fue confirmada por el equipo de comunicaciones del local, donde ambos compartieron una velada de aproximadamente dos horas.

El medio estadounidense TMZ fue el primero en reportar el encuentro, difundiendo imágenes en las que ambos aparecen conversando de manera animada. Las fotos avivaron especulaciones en redes sociales sobre un posible romance, dado que tanto Trudeau como Perry se encuentran actualmente solteros.

Sin embargo, Samantha Jin, consultora del restaurante, aclaró que no hubo señales visibles de afecto entre ellos. “Nos dio la impresión de que estaban relajados, pero no hubo muestras de cariño ni nada por el estilo” , indicó. Además, explicó que el personal y los otros comensales respetaron la privacidad de los famosos y no se acercaron para pedir fotos.

La reunión fue captada por TMZ, pero no hubo señales de romance, según testigos. (Foto: TMZ)

Durante la cena, la pareja degustó un menú del chef que incluía platos de alta cocina como atún, tartar de res, langosta, espárragos y cordero. Al final de la noche, Trudeau y Perry incluso visitaron la cocina para agradecer al equipo por el servicio.

Perry atraviesa una etapa de cambios tras su separación de Orlando Bloom, y actualmente se encuentra de gira por Canadá, con fechas en Ottawa, Montreal, Quebec y Toronto. Trudeau, por su parte, anunció su separación de Sophie Grégoire en 2023 y su renuncia al liderazgo político a inicios de este año.

Hasta el momento, ni los representantes de Perry ni los de Trudeau han emitido declaraciones oficiales sobre la cena.