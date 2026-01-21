Katy Perry y Justin Trudeau se muestran juntos por primera vez en Davos

Katy Perry y Justin Trudeau acapararon la atención internacional al llegar juntos al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, marcando así su primera gran aparición pública como pareja. La cantante estadounidense, de 41 años, y el ex primer ministro de Canadá, de 54, se mostraron tomados de la mano ante las cámaras, confirmando la solidez de una relación que hasta hace algunos meses era solo objeto de especulación.

Durante su llegada al foro, Trudeau lució un traje azul marino con corbata estampada, mientras que la intérprete de Teenage Dream optó por un atuendo sobrio y elegante compuesto por un suéter beige abotonado y una falda lápiz a juego. Perry completó su look con un moño bajo y llamativos pendientes dorados de gran tamaño y forma cuadrada. La presencia de la pareja no pasó desapercibida en un evento que también contó con la asistencia de celebridades como Matt Damon y David Beckham.

Los rumores de romance entre Perry y Trudeau comenzaron en julio de 2025, cuando ambos fueron vistos compartiendo una cena en un restaurante de Montreal. La noche siguiente, el exmandatario canadiense asistió a un concierto de la gira Lifetime Tour de la cantante en la misma ciudad, acompañado de su hija adolescente, lo que incrementó las especulaciones sobre un vínculo más cercano.

Katy Perry y Justin Trudeau debutan como pareja en el Foro Económico Mundial de Davos. (Foto: @EmmaxSinfield)

A finales de octubre, la pareja fue fotografiada saliendo junta del cabaret Le Crazy Horse, en París, durante la celebración del cumpleaños de Perry. Sin embargo, no fue hasta diciembre cuando oficializaron su relación en Instagram, tras su primera aparición en un contexto diplomático. En esa ocasión, el ex primer ministro japonés Fumio Kishida compartió una imagen en la que aparece junto a su esposa, Yuko, almorzando con Perry y Trudeau.

Justin Trudeau anunció su separación de Sophie Grégoire Trudeau en agosto de 2023, luego de 18 años de matrimonio. La expareja, que se casó en 2005, tiene tres hijos en común: Xavier, Ella-Grace y Hadrien. Tras dejar el cargo de primer ministro en 2024, Trudeau inició una nueva etapa personal lejos del poder político. Grégoire se refirió públicamente a la nueva relación en noviembre de 2025, destacando la importancia de procesar las emociones desde una perspectiva de salud mental.

Por su parte, Katy Perry confirmó su separación del actor Orlando Bloom el 4 de julio de 2025. En un comunicado, los representantes de ambos señalaron que la expareja decidió redefinir su relación para enfocarse en la crianza compartida de su hija, Daisy Dove Bloom, priorizando el bienestar familiar. En este nuevo contexto personal, la aparición de Perry junto a Trudeau en Davos marca un nuevo capítulo en la vida de ambos.

