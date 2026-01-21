Katy Perry y Justin Trudeau se muestran juntos por primera vez en Davos

Escuchar
Katy Perry y Justin Trudeau acapararon la atención internacional al llegar juntos al Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, marcando así su primera gran aparición pública como pareja. La cantante estadounidense, de 41 años, y el ex primer ministro de Canadá, de 54, se mostraron tomados de la mano ante las cámaras, confirmando la solidez de una relación que hasta hace algunos meses era solo objeto de especulación.

