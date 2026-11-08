Emanuel Noir, vocalista y líder de la agrupación argentina Ke Personajes, fue detenido en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina, tras protagonizar una pelea con un efectivo policial en los exteriores de un casino. El hecho ocurrió luego de que el cantante intentara ingresar al establecimiento, pese a que este ya se encontraba cerrado.

De acuerdo con la información difundida por medios argentinos, el músico habría reaccionado de manera violenta cuando un agente de seguridad le negó el acceso al recinto.

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Según las primeras versiones, Emanuel Noir habría golpeado al policía en el rostro con los anillos que llevaba puestos, lo que le habría provocado cortes y lesiones al efectivo del orden. Las circunstancias exactas del enfrentamiento forman parte de las investigaciones que se realizan para esclarecer lo ocurrido.

Ke personajes aprovecharon su visita al Perú para grabar el video de su próximo sencillo. (Foto: Difusión)

Tras el incidente, el cantante fue trasladado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay, donde quedó detenido. La investigación contempla, de manera preliminar, los presuntos delitos de resistencia a la autoridad y lesiones.

El caso está a cargo del fiscal Pablo Gile, quien dispuso que el cantante permanezca en la dependencia policial hasta el martes, cuando se conocerían nuevas disposiciones sobre su situación judicial.

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Emanuel Noir ya había sido detenido anteriormente en Argentina

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el vocalista de Ke Personajes se ve involucrado en un incidente de estas características. En 2023, el artista también fue detenido luego de participar en una pelea callejera con un hombre que presuntamente era propietario de un gimnasio de la localidad.

En aquella oportunidad, se difundieron imágenes del enfrentamiento en las que Noir aparecía tendido en el suelo mientras el otro involucrado lo increpaba.

Cabe recordar que la banda argentina Ke Personajes, liderada por Emanuel Noir, tiene previsto un concierto para el próximo 22 de mayo de 2027 en Perú.