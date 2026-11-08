El vocalista argentino de Ke Personajes fue intervenido en Concepción del Uruguay, luego de un altercado con un efectivo policial que le habría impedido ingresar a un casino. (Foto: Instagram)
El vocalista argentino de Ke Personajes fue intervenido en Concepción del Uruguay, luego de un altercado con un efectivo policial que le habría impedido ingresar a un casino. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

Emanuel Noir, vocalista y líder de la agrupación argentina Ke Personajes, fue detenido en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, Argentina, tras protagonizar una pelea con un efectivo policial en los exteriores de un casino. El hecho ocurrió luego de que el cantante intentara ingresar al establecimiento, pese a que este ya se encontraba cerrado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?