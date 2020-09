El pasado 8 de septiembre, Kim Kardashian acaparó la atención de sus fanáticos de Instagram, no por una sexy fotografía, video o un nuevo lanzamiento de su marca, sino porque confirmó el fin del famoso reality “Keeping Up With The Kardashians”.

Con un sentido mensaje difundido en su cuenta personal de Instagram, la empresaria estadounidense reveló a sus seguidores que el programa de E! Entertainment Televisión llegará a su fin el 2021, cuando se estrenen los últimos episodios tras más de 14 años en emisión y 20 temporadas de éxito ininterrumpido.

En su texto, Kim manifestando que tomar la decisión fue difícil y adelantó que la última entrega de “KUWTK” se dará a inicios del 2021. “Con un gran pesar en nuestros corazones, hemos tomado la difícil decisión de decir adiós a ‘Keeping Up with the Kardashians’. Después de 14 años, 20 temporadas, cientos de episodios y numerosos spin-off, estamos más allá de agradecidos con todos los que nos vieron a lo largo de estos años”, se lee en el inicio de su mensaje.

“Atravesando buenos y malos momentos, alegrías, lágrimas y las muchas relaciones e hijos. Por siempre, atesoraremos las maravillosas memorias e innumerables personas que hemos conocido en el camino”, agregó Kim, quien se convirtió en una personalidad famosa desde sus apariciones en el programa.

El final abrupto tomó por sorpresa a los fanáticos que siguen la vida del famoso clan familiar estadounidense desde 2007, año en el que se empezó a grabar el día a día de Kourtney, Kim, Khloé y Rob; su madre Kris Jenner y sus medias hermanas, Kendall y Kylie Jenner.

“Keeping Up With the Kardashians” es uno de los realitys más famosos, no solo en USA, sino a nivel mundial. Sin embargo, no todo sobre la famosa familia apareció en sus más de 20 temporadas, por ello hacemos un repaso por algunas curiosidades que convirtieron a las Kardashian en una familia única.

El nombre del reality llegó de casualidad

Para escoger el título del reality se barajaron muchas opciones, pero finalmente “Keeping Up With The Kardashians” (‘Al día con las Kardashian’) se impuso y salió de forma casual, cuando uno de los productores que llegaba tarde a una reunión previa al estreno se disculpó por su tardanza aludiendo que era difícil seguir ‘el ritmo de las Kardashian’.

Solo una de ellas ha ido a la universidad

Solo la mayor de los hijos de Kris Jenner obtuvo un título universitario. Kourtney se graduó en Teatro y Español en la Universidad de Arizona. Mientras que Kim estudió estética para aprender a maquillarse y actualmente está estudiando derecho y está pronta a titularse.

Para las Kardashian la religión está por encima de todo

Más allá de los lujos, regalos extravagantes y look sexys, la familia más famosa del mundo es muy religiosa, muestra de ello es que muchos de los hijos de las Kardashian han sido bautizados. Además, es común verlas celebrando Navidad y Pascua.

Kylie Jenner no quería participar

Kylie debutó en la pantalla chica cuando solo tenía 10 años. Años después confesó que hubiera preferido no participar a pesar de que le debe a este reality toda la popularidad que tiene actualmente y que la ayudó a posicionarse como una empresaria de éxito.

Kendall Jenner es la modelo mejor pagada del mundo

Kendall Jenner es una de las modelos mejor pagadas del mundo. Tiene 24 años, mide 1,79 y es la única modelo de profesión de la familia. En 2018, fue nombrada como la modelo mejor pagada del año, según un estudio de la revista Forbes. Superando a importantes modelos como Gisele Bündchen o Karlie Kloss.

No muestran sus verdaderas casas

Kim Kardashian ha revelado en diversas ocasiones que la fachada que se muestra en el reality no es la de alguna de las integrantes del clan, hicieron eso para protegerse y evitar que las direcciones de sus hogares fueran conocidos. Sin embargo, lo que se ve en el interior de las casas sí es real.

Las cámaras siempre prendidas

Las cámaras acompañaban a la familia Kardashian-Jenner entre 10 y 12 horas cada día. Además, dentro de sus autos tienen instaladas cámaras pequeñas, con la finalidad de obtener material para enriquecer sus episodios.

Kris Jenner pide privacidad

La matriarca del clan más poderoso de la TV está acostumbrada a la TV; sin embargo, más de una vez ha pedido al equipo de producción que se retiren de su vivienda para estar un momento a solas.

Protección

Un artículo de The New York Times, reveló que algunos de los asistentes de producción deben utilizar protectores de calzado al grabar en la casa de Kris Jenner.

