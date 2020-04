Tras la pelea con su hermana Kim, Kourtney Kardashian decidió poner punto final a su participación en “Keeping Up with the Kardashians”. La socialité usó su cuenta de Instagram para contarle a todos sus seguidores sobre su decisión. La empresaria manifestó que escogió ser feliz y ahora emprenderá nuevos proyectos.

Como se recuerda, Kim y Kourtney tuvieron un fuerte altercado que se salió de control en el primer episodio de la decimoctava temporada del reality familiar. La discusión entre las famosas hermanas se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Muchas personas pensaban que la escena estaba preparada, pero hoy se dio a conocer que la discusión fue real. Un usuario de Twitter le preguntó a Kourtney Kardashian si dejaría el show, la socialité respondió: “si lo hice. Adiós".

Kourtney también hizo una publicación en Instagram donde indica que decidió tomar un camino que la haría más feliz.

"Es difícil para mí ver estos dos primeros episodios, pero es en nuestros momentos más oscuros que ocurre el crecimiento. Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me traía felicidad y poner mi tiempo y energía en lo que es... ¡Elige la felicidad!”, escribió en su red social.

Sus fanáticos le expresaron su apoyo. “Ya no hay razón para ver el programa”, “Es la mejor decisión que podías tomar”, “Estoy muy contento por ti”, opinaron.

¿Cuál fue la razón de la pelea?

La hermana mayor del clan Kardashian-Jenner se sintió atacada por las palabras de Kim y le hizo sentir su malestar. La discusión llegó a las manos y solo pararon tras la intervención de Khloe Kardashian y Kendall Jenner.

“No entiendo por qué juzgan tanto las maneras en las cuales cada una decide vivir su vida. Deberían aceptar lo que cada una desea hacer. Este no es un ambiente positivo, ellas son muy críticas conmigo. He llegado a un punto en el que no puedo tolerarlo más”, indicó Kourtney.

