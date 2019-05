Kendall Jenner enamoró a seguidores en Instagram con estas fotografías

Kendall Jenner tiene el título de la más rebelde de las Kardashian-Jenner. La modelo se ha ganado su fama a pulso por los constantes desplantes que realiza a los miembros de su familia.

El ángel de Victoria's Secret sigue viviendo a su estilo y una muestra de ello es su plataforma de Instagram. Kendall Jenner siempre realiza diversas publicaciones en la red social donde se aprecian fotografías o videos de las diferentes campañas donde participa.

Kendall Jenner tiene más de 111 millones de seguidores en Instagram y no es para menos. La hermana de Kylie Jenner es una de las figuras más importantes en el mundo de la moda y el espectáculo.

La estrella de "Keeping Up with the Kardashians" acaba de terminar su relación amorosa con Ben Simmons por un tema de "distancia".

"Ellos se separaron antes de la Met Gala, pero lo hicieron en buenos términos y continúan hablando (...) Kendall tiene planeados varios viajes fuera del país y pensó que era mejor darse un espacio", indicó una fuente a E! News.