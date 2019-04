Instagram: Kendall Jenner responde con ironía a rumores de embarazo

Kendall Jenner es la única joven de la familia Kardashian que todavía no ha tenido hijos y al parecer no tiene planeado convertirse en madre en un futuro próximo.

Al menos eso es lo que ha dado a entender con su última publicación en su cuenta oficial de Instagram, en la que se refirió a los rumores de embarazo con una divertida fotografía.

En la publicación, Kendall Jenner compartió dos imágenes. La primera es una fotografía familiar donde aparecen las famosas hermanas Kardashian en compañía de sus parejas y sus hijos.

Sin embargo, lo llamativo está en la segunda fotografía, ya que se lee el siguiente mensaje: "El embarazo está en el aire", y debajo la imagen de una mujer con una bolsa cubriendo su rostro.

Esta publicación deja en claro que, por el momento, la joven modelo no planea convertirse en madre y que prefiere continuar su vida como modelo y empresaria.

Cabe señalar que sus hermanas Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, junto a Kylie Jenner, ya son madres. Los detalles sobre su vida familiar se puede ver a través del reality "Keeping Up with the Kardashians".