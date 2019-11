A través de su cuenta oficial de Instagram, Khloé Kardashian felicitó a su hermana Kendall Jenner, quien este 3 de noviembre cumplió 24 años.

Khloé Kardashian expresó el cariño hacía Jenner con unas emotivas palabras, aunque lo que llamó la atención de sus seguidores son unas fotografías del pasado que la empresaria compartió junto al texto, pues su rostro luce muy diferente a la actualidad.

“Es tu cumpleaños. Rezo para que todos estén cantando feliz cumpleaños @kendalljenner. Kendall eres una de las almas gentiles raras más leales que he conocido. Desde el día en que naciste, has hecho que todos mis días sean más brillantes. Me siento tan honrada de haber sido elegida para ser tu hermana, pero es un honor aún mayor que hayamos elegido ser las mejores amigas”, se lee al inicio del texto.

La expareja de Tristan Thompson también expresó lo agradecida que está con la vida por haberle permitido ser la hermana de Kendall Jenner.

“Tengo mucha suerte de tener a alguien tan desinteresada y amorosa como tú a mi lado. Te amo, te respeto, valoro todo lo que eres. Hoy rezo para que te bañes de amor. ¡Que cada deseo que hayas tenido se haga realidad! Te quiero mucho. Por tonto que parezca, siento que amo a mis hermanos más y más cada día. Feliz cumpleaños Kenny. Te celebramos siempre hermana”, finalizó su mensaje.

La publicación de la celebridad generó diversas reacciones y rápidamente alcanzó a superar el millón de “me gusta”. Incluso, Kendall respondió al gesto de su hermana con el siguiente mensaje: “Te amo mucho, soy muy afortunada de tenerte”.