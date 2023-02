Los rumores de una presunta relación entre Kendall Jenner y Bad Bunny han ido en aumento estos últimos días. Tras revelarse unas fotos de ambos en actitudes cariñosa, ambos fueron vistos en una segunda cita, pero no estaban solos, sino que estaban con los esposos Bieber, Justin y Hailey Bieber.

Al parecer la intención de los artistas es mantener todo en secreto aún, ya que además de no haber brindado ninguna declaración al respecto, ambos se retiraron por separado. Ya que la modelo salió del restaurante por la entrada principal acompañada de su seguridad y Bad Bunny hizo lo mismo, pero por la puerta trasera unos minutos antes.

Kendal Jenner saliendo de una cita doble con Bad Bunny

Todo parece indicar que esta táctica fue para no ser vistos por los paparazzi, pero no tuvieron mucho éxito. “Parece que ella estaba tratando de evitar a los paparazzi, y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era”, dijo una fuente cercana al cantante.

Bad Bunny saliendo de una cita doble con Kendal Jenner

Se sabe que la influencer se encuentra soltera desde fines del año pasado, cuando ella y su novio Devin Booker pusieron fin a su relación. Por su parte, el cantante puertorriqueño mantuvo una relación desde 2017 con Gabriela Berlingeri, pero en las últimas semanas los rumores de su separación se han incrementado.

Si bien aún no se ha confirmado el romance, los seguidores de Bad Bunny han hecho llegar su descontento en redes sociales, ya que considerar a Kendall demasiado “problemática” para ‘el conejo malo’ quien suele tratar de mantener un perfil bajo en cuanto a sus relaciones, totalmente opuesto a la miembro del clan Kardashian.