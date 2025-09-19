Kenyi Succar, hermano menor de Tony Succar, recurrió a sus redes sociales para compartir un difícil diagnóstico luego que le detectaron un tumor maligno en la tiroides, por lo que será sometido a una lobectomía tiroidea.

Según explicó en un video publicado en sus redes sociales, existen altas posibilidades de que padezca cáncer de tiroides, hecho que ha generado una gran preocupación entre sus amigos y seguidores.

“Malas noticias. Podría tener cáncer de tiroides. Un 70% de probabilidades, según dicen los médicos. Me van a operar. Llevo años con este nódulo tiroideo”, explicó Kenyi Succar.

“En 2017, le hicieron pruebas y era benigno. Recientemente, empezó a crecer muy rápido, y el médico decidió hacer otra biopsia y descubrieron que era maligno, con un 70% de probabilidades de que sea un cáncer de bajo riesgo y baja agresividad”, agregó en su declaración.

Pese a la difícil noticia, Kenyi Succar reafirmó que piensa afrontar esta difícil etapa con esperanza y fortaleza, aunque en un primer momento la noticia fue recibida en un estado de shock, según confesó el mismo músico.

Kenyi Succar, hermano de Tony Succar, revela que le detectaron un tumor maligno en la tiroides. (Foto: Captura de video)

Kenyi Succar confía en su recuperación; sin embargo, pidió a sus seguidores que recen por él. “Tengo un poco de miedo a la cirugía, por favor, recen por mí”, dijo en Instagram, recibiendo el respaldo de sus seguidores.