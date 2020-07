Un 8 de julio hace 62 años nació el actor Kevin Norwood Bacon, actor, músico y activista con más de cuatro décadas en el mundo del entretenimiento.

El menor de los seis hijos de Edmund Bacon y Ruth Hilda, Kevin Bacon abandonó su hogar en Filadelfia por Nueva York a los 17 años para probar la suerte en el mundo del espectáculo.

Su primera aparición en la pantalla grande fue en 1978 con la comedia “National Lampoon’s Animal House”, donde interpreta a Chip Diller, uno de los antagonistas de la cinta.

El actor ganó más reconocimiento al aparecer como una de las víctimas en “Friday the 13th” (1980). Su muerte con una flecha atravesando su cuello es una de las escenas más memorables (y a veces censuradas) de la película.

Pero su llegada al estrellato llegó con el musical “Footloose” (1984) en el que interpreta a Ren McCormack, un joven que se muda de la gran ciudad a un pequeño pueblo donde está prohibido bailar.

Otras películas por las que es reconocido Bacon son el drama legal “A Few Good Men” (1992), la película de terror “Hollow Man” (2000), donde interpreta al hombre invisible, y el thriller “Mystic River” (2003), donde actuó junto a Sean Penn y Tim Robbins. También incursionó en el popular género de superhéroes al participar de “X-Men: First Class” (2011) en el rol del villano Sebastian Shaw. Su última cinta es el thriller “You Should Have Left” (2020) en el que actuó junto a Amanda Seyfried.

Bacon también ha tenido una prolífica carrera en la televisión, particularmente en las últimas décadas. Entre 2013 y 2015 interpretó al agente del FBI Ryan Hardy en el thriller “The Following”; en 2016 fue uno de los protagonistas de la serie de Amazon Prime Video “I Love Dick”, aunque esta fue cancelada después de una temporada. Actualmente protagoniza “City on a Hill”, nuevamente en el papel de un agente del FBI de nombre Jackie Rohr.

Lo multifacético de la carrera del actor llevó a la creación de una variación de la teoría de seis grados separación, que estipula que todas las personas de la Tierra están conectadas por una cadena de no más de cinco intermediarios, llamada seis grados de Kevin Bacon y conecta al actor con todo Hollywood.

Además de su carrera actoral, desde 1995 Kevin Bacon forma parte de la agrupación The Bacon Brothers junto a su hermano Michael. Hasta la fecha han lanzado 10 discos.

