Kevin Alexander Clark falleció a los 32 años tras ser embestido por un automóvil cuando estaba a bordo de su bicicleta en un suburbio de Chicago, Estados Unidos. El actor es recordado por interpretar al rebelde Freddy ´Spazzy McGee´ Jones en la película “Escuela de Rock”.

El fatídico hecho sucedió en la noche del último miércoles 26 de mayo. Desde ese día varios amigos del actor se han pronunciado lamentando el triste suceso. Uno de ellos fue su compañero y protagonista de “School of Rock”, Jack Black. “Noticia devastadora. Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Alma hermosa. Tantos buenos recuerdos. Con el corazón roto. Envío amor a su familia y a toda la comunidad de ‘Escuela de Rock’”, dijo a través de Instagram.

Kevin Clark tenía 12 años cuando participó de la exitosa película “School of Rock”, el cual también fue su único papel en el cine. Su madre Allison Clark contó a Chicago Sun-Times que su destreza en la batería lo ayudó a conseguir la oportunidad. “No era actor, no pensaba en ser actor”, señaló.

La historia detrás de su audición es única. Un amigo de Kevin -que tocaba el piano- había visto el anuncio en las últimas páginas de Highland Park News y recomendó a Clark que probara suerte. Su talento innato fue lo que brilló en aquella audición.

Tras esa primera prueba, el equipo de producción lo llamó nuevamente para que tocara la canción “Iron Man” junto al guitarrista de la película, Joey Gaydos Jr. Días después les comunicaron que Kevin había sido seleccionado para el papel de Freddy Jones y tendrían que volar a Nueva York para rodar la película.

Kevin Clark junto a Jack Black en la película "School of Rock". (Foto: Paramount Pictures).

La pasión por tocar la batería la tuvo desde pequeño. Su madre declaró que “golpeaba cacerolas y sartenes en el sótano” desde los 3 años. Dos años después, sus padres le dieron la posibilidad de tomar lecciones para aprender a tocar la batería, así como la guitarra y el piano. “Le encantaba la música. Es un talento en bruto. Tiene un corazón de oro”, afirmó Allison Clark a Chicago Sun-Times.

Tras el éxito que le trajo en 2003 su rol de ´Spazzy McGee´ Jones en “School of Rock”, Kevin Clark no volvió a las pantallas. Él se dedicó por completo a la música, disciplina que era realmente su pasión.

Después de este gran episodio en su vida, Clark creó varios grupos musicales en Chicago como Dreadwolf y Funk it Let’s Jam, y compuso numerosas canciones. Además, ese amor por la música tenía que transmitirla, por lo que Kevin decidió también educar a niños en este arte.

El 4 de julio del 2013, Kevin se presentó en el Arlington Park junto a su banda “Robbie Gold Band” y tocaron su canción “A Shade Away From Gone”. Robbie Goldberg, su compañero de banda, contó a Chicago Sun-Times que “le encantaba quitar la guitarra de la pared y hacer una canción divertida”.

Hace poco había iniciado una nueva banda “Jess Bess and the Intentions”, con quienes el último sábado 22 de mayo había realizado su primera tocada en vivo en The Legendary Wooden Nickel. Su sueño de continuar su carrera en la música no podrá cumplirse tras el accidente de tránsito.

“Ayer mismo les dijo a los compañeros de su banda: Saben, esta es finalmente la vida que quiero vivir. Y lo vamos a conseguir. Son mi familia musical, mi familia, y todos vamos a conseguirlo”, declaró su madre al referido medio de Chicago.

La noticia de su partida impactó al público debido a su corta edad y la forma en la que perdió la vida. Kevin Clark será recordado como un genio de la batería, dentro y fuera del cine.

