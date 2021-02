La celebridad Khloé Kardashian afirmó que le gustaría ser madre de nuevo y darle un hermano o hermana a True, su pequeña hija de dos años.

En un adelanto del próximo capítulo de “Keeping up with the Kardashians”, Khloé señaló que llegó el momento de planificar la llegada de un nuevo miembro a la familia. “Siento que ha llegado el momento de tener otro bebé”, afirmó sin titubear.

Hace varios meses crecen los rumores de una supuesta reconciliación con su expareja, el jugador de baloncesto y padre de su hija, Tristan Thompson.

En el mismo adelanto se escucha la opinión de Kendall Jenner, quien no dudó en hablar de la relación de su medio hermana y la estrella de la NBA. “Están hechos el uno para el otro, desde luego que deberían estar juntos”, comentó.

Una fuente señaló a E! que la pareja acude a terapia luego de la infidelidad de Thompson. “Tristan apoya a Khloé y está poniendo todo de su parte para que esto salga adelante. Va con ella a las visitas al médico y escucha sus sentimientos. Está muy involucrado y le ha pedido perdón una y otra vez”, afirmó.

