Khloé Kardashian desmiente haber quebrado relación previa de  Tristan Thompson

Khloé Kardashian desmintió haberse entrometido en la relación que tuvieron Tristan Thompson y Jordan Craig. El martes por la noche, la estrella de "Keeping up with the Kardashians" escribió en sus historias de Instagram cómo inició su relación y lo decepcionada que estaba de sus fans por creer estas acusaciones.

"Estoy decepcionada por la necesidad en la que me veo de publicar esto, pero necesito decir mi verdad. Tómalo como quieras", expresó inicialmente Khloé Kardashian.

Posteriormente la modelo recordó como conoció a Tristan Thompson: "Él escogió tener una cita a ciegas conmigo. Un amigo nuestro lo acordó […] Después de unas citas conmigo, Tristan me dijo que tenía una ex pareja que estaba embarazada. Obviamente yo estaba reacia a continuar saliendo o tener una relación".

Sin embargo, Khloé Kardashian señaló que Tristan Thompson le suplicó que le creyera que su relación había culminado antes de conocerla.

"Me mostró físicamente (correspondencia entre los dos) y me hizo llamar a sus abogados para demostrar su punto. Sus mejores amigos, socios e incluso su madre me dijeron que él y su ex pareja se separaron antes que nos conociéramos", escribió en Instagram Khloé Kardashian.

Como se recuerda, Tristan Thompson y Khloé Kardashian mantuvieron una relación amorosa y fruta de ella nació su hija, True; sin embargo, su relación se vio afectada en varias oportunidades por las infidelidades del deportista.

"¡Esta es mi verdad! La verdad, en la que creí y en la que confié. Si por alguna razón NO es la verdad, ¡lamento tanto que Tristan y su círculo íntimo hayan hecho algo como esto […] Rezo porque mi verdad sea en realidad eso (una verdad). Dios sabe que rezo, pero ahora realmente no sé qué creer. Sinceramente, desde lo más profundo de mi alma, lo siento. Lo siento por cualquier dolor que hay generado de cualquier forma. Ninguna mujer se mereces pasar algo así. Esta es mi verdad”, finalizó Khloé Kardashian.

Cabe señalar que la modelo actualmente está separada de Tristan Thompson y se ha mudado a Los Ángeles, dejando atrás Cleveland, ciudad donde residió para mantener una relación con el basquetbolista.