Khloé Kardashian reveló el motivo del nombre de su bebé con Tristan Thompson

Luego que Kim Kardashian revelara el nombre de su cuarto hijo, Psalm (Salmos), su hermana Khloé Kardashian decidió dar a conocer la razón por la que llamó True a su hija con Tristan Thompson.

La pequeña True nació pocos días después del escándalo de la primera infidelidad del basquetbolista, por lo que muchos asociaron su nombre a lo ocurrido; sin embargo, Khloé ha decidido poner fin a las especulaciones.

En una reciente entrevista para la revista Vogue, la empresaria e integrante del clan Kardashian reveló que llamó True a su pequeña luego que su abuela le contara que su abuelo y bisabuelo se llamaban así.

"Una noche estaba mirando nombres para bebés mientras cenábamos y MJ, mi abuela, me dijo: 'Deberías llamar a la niña True'. Y me di cuenta de que me encantaba la idea. Y también me emociona que haya una historia así detrás", contó Khloé Kardashian.

Tras el nacimiento de True, la relación de sus padres se fue deteriorando debido a las infidelidades de Tristan Thompson, las cuales terminaron con su separación luego que estallara la polémica del basquetbolista con Jordyn Woods, mejor amiga de su hermana Kylie Jenner y muy cercana a la familia.

Desde entonces, Khloé Kardashian se ha enfocado en su vida como madre y ha dado ejemplo de madurez al pedirle a sus seguidores que no odien a Tristan Thompson pues "la gente comete errores" y ella lo ha perdonado.