El cantante peruano Kike Farro, exintegrante de reconocidas agrupaciones como el Grupo 5 y los Caribeños de Guadalupe, fue sometido a una operación de urgencia en Madrid, España, debido a una complicación en su columna vertebral.

El artista de 61 años recibió una intervención quirúrgica en la Clínica Universidad de Navarra de Pamplona, donde fue operado por una estenosis severa degenerativa que afectaba sus vértebras cervicales C3, C4 y C5.

Kike Farro hospitalizado por una complicación en sus vértebras

El propio cantante, cuyo nombre es Alejandro Humberto Farro Mendoza, originario de Chiclayo, confirmó la noticia en sus redes sociales, explicando que la intervención era impostergable dada la gravedad de su condición médica.

“Se me tuvo que operar por la estenosis severa degenerativa en las vértebras cervicales C3, C4 y C5” , detalló el intérprete. Y luego agradeció al personal de neurocirugía por la “atención rápida”, pidiendo el apoyo espiritual de sus seguidores.

“Les pido sigan con sus oraciones por mi pronta recuperación. Abrazos siempre, familia bonita” , colocó, adjuntando una foto de sí mismo en una camilla. El cantante continúa su recuperación en España.

Cumbiamberos respaldan a Kike Farro

Por otro lado, sus colegas expresaron su apoyo inmediato al cantante. La orquesta Caribeños de Guadalupe, donde Farro fue una voz emblemática por 16 años, envió un mensaje de aliento.

“Toda la familia Caribeños está contigo, Kike. ¡Fuerza y pronta recuperación! Sabemos que tu espíritu fuerte y tu gran corazón te harán salir adelante muy pronto”, escribieron.

De otro lado, el cantante Pedro Loli le deseó “¡Mucha fuerza y a recuperarse para que nos hagas bailar, abrazo!”. A estas muestras de solidaridad se sumaron los cantantes Giuliana Rengifo con un conciso “Mis oraciones amigo, tu pronta recuperación”.

De igual modo, los cumbiamberos Jonathan Rojas y Chechito le desearon una “pronta recuperación, amigo y maestro” y “maestro, un abrazo”, respectivamente.