Kim Hyun Joong, uno de los artistas más importantes del K-pop, llegó a Lima el sábado 19 de octubre para ofrecer un concierto en el Plaza Arena (Jockey Plaza) al día siguiente. El cantante, compositor y actor surcoreano ganó gran popularidad por ser el líder de la banda y por protagonizar doramas como “Boys Over Flowers” y “Playful Kiss”.

A lo largo de su carrera que empezó en 2005, el artista de 33 años ha cosechado varios éxitos musicales y actorales, sin embargo, todo eso se vio comprometido cuando en agosto de 2014 la novia de Kim Hyun Joong puso una demanda por violencia doméstica.

PRIMERA DENUNCIA POR AGRESIÓN

Según un informe de la revista Dispatch, una mujer denominada A acusó al cantante de agredirla en varias oportunidades durante dos meses. “A” presentó pruebas de su supuesta relación y un certificado médico que demuestra su lesión. Además, el 12 de septiembre de ese año, solicitó que el cantante admita su culpa y pida disculpas.

Aunque KEYEAST Entertainment respondió a la denuncia de la siguiente manera: “Después de confirmar detalles, encontramos que es verdad las ambos se conocen desde 2012, pero iniciaron una relación recién hace dos meses. En medio de su relación, los dos tuvieron un fuerte intercambio de palabras y una pelea entre sí. Sin embrago, no es cierto que haya habido agresiones constantes durante dos meses, tal como se ha informado".

Unos días después Kim Hyun Joong se disculpó con ella mediante un comunicado en su cuenta oficial. “A través de este incidente, he causado lesiones mentales y físicas graves a una persona en la que he confiado y he amado durante dos años, y estoy profundamente apenado por eso. Me siento profundamente avergonzado de mí mismo por hacer las cosas que un hombre no debe hacer.

Como todo este caso es una consecuencia de mi maldad, esa persona no tiene razón por qué ser criticada. Me disculpo con ella una vez más, y quiero expresar mis disculpas a su familia y amigos también. Por encima de todo, espero que ella acepte mis disculpas y me perdone. Voy a aprender de este incidente, haciendo mi mejor esfuerzo por vivir una vida más educada y saludable", escribió el ‘idol’.

Poco después “A” acude a la estación de policía y retira todos los cargos en contra de Kim Hyun Joong.

LOS EMBARAZOS DE CHOI HYE MI

Sin embargo, ese no fue el final de escando para Kim Hyun, ya que en febrero de 2015 una revista de circulación local informó que el idolo de k-pop se había reconciliado con su exnovia Choi Hye Mi, quien estaba embarazada e incluso se mencionó que los padres de ambos están planeando el matrimonio de la pareja.

Algo que la agencia del cantante surcoreano negó. “Se llegó a un acuerdo entre Kim Hyun Joong y la Srta. Choi sobre el incidente ocurrido en septiembre del año pasado. Si, en verdad ellos se reunieron, pero a finales del año pasado tomaron la decisión ambos de terminar la relación. Poco después, la Srta. Choi informó a Kim Hyun Joong que ella estaba embarazada. Ante esto, Kim Hyung Joong y sus padres y la Srta. Choi y sus padres se han comunicado varias veces vía telefónica y han tenido reuniones frente a frente. Ellos decidieron un hospital para la Srta. Choi para que reexaminara su estado de embarazo y recibiera cuidado prenatal. Sin embargo, la Srta. Choi se negó y ahora no puede ser contactada”.

“El día de ayer (22 de febrero), Kim Hyun Joong se contactó con la Srta. Choi una vez más para confirmar su estado de embarazo, pero hasta el momento, él no ha podido conseguir respuesta. Kim Hyun Joong informó que de ser el embarazo de la Srta. Choi confirmado, él tomara responsabilidad por ello”, agregaron.

En mayo de 2015, Miss Choi acude a la Corte Central de Seúl para interponer una demanda en contra de su expareja por 1.6 billones de won (1.5 millones de dólares aproximadamente), alegando su embarazo, un aborto involuntario y daño psicológico.

De acuerdo al sitio web Soompi, el juicio final se llevó a cabo el 10 de agosto y Kim Hyun resultó victorioso. La corte dictaminó que las pruebas del segundo embarazo, el aborto involuntario por asalto y coacción de aborto eran insuficientes.

El juez que presidía declaró: “El 30 de mayo, fecha en la que “A” declaró que estaba embarazada, se confirmó que ella había estado bebiendo con amigos. Mientras que la demandante niega lo de la bebida, hay testimonios en las declaraciones de la demandante que lo confirman”.

“El día después del primer asalto, la demandante visitó a un ortopedista para buscar huesos rotos, pero cuando se le preguntó si estaba embarazada, lo negó. Mientras la demandante hizo una prueba de embarazo propia y más tarde le dijo al acusado y un conocido que estaba embarazada, esto no es suficiente para probar el embarazo y el aborto involuntario”, sentenció el juez. “Respecto a la cuarta alegación de embarazo, aunque la demandante dice que sufrió un aborto, no hay nada extraño en los ultrasonidos realizados por un ginecólogo. El aborto fue confirmado en el tercer embarazo, pero a pesar de que el hospital es el mismo, no hay registros confirmados del cuarto embarazo”.

DEMANDA DE PATERNIDAD

A pesar de ganar esa demanda, mientras el cantante estaba cumpliendo con el servicio militar obligatorio, Miss Choi interpuso una demanda de paternidad. En septiembre de 2015, el abogado de Kim Hyun Joong, Lee Jae Man, llevó a cabo una conferencia de prensa, donde reveló una carta enviada por el ídolo de K-Pop. En la misiva se disculpaba y explicaba que nunca se negó a realizar una prueba de ADN.

“Yo quería disculparme por no ser capaz de transmitir buenas noticias en los últimos tiempos, con todas las historias dando vueltas en línea. Yo mismo estoy agotado y cansado, así que ni siquiera puedo imaginar lo que debe ser para ustedes. Con el fin de evitar malentendidos, pensé que sería mejor si dijera personalmente algo”, señaló.

“La razón por la que estoy insistiendo en la prueba es que sólo una vez que se ha hecho la prueba de paternidad puedo asumir la responsabilidad legal del niño en cualquier forma. Quiero criar al niño, pero sé que las cosas no siempre pueden ocurrir de la manera deseada, y es frustrante para mí el que sólo sea capaz de decir que voy a llevar a cabo mis obligaciones legales”, aseguró el intérprete en su momento.

Poco después, los exámenes confirmaron que era su hijo, pero en 2018 en una conferencia de prensa del dorama “When Time Stopped” (“Cuando el tiempo se detiene”), Kim Hyun-joongcontó que hasta esa fecha no podía ver a su hijo. “Les diré la verdad a todos. Estoy en una situación en la que aún no puedo ver a mi hijo”.

“Honestamente, no sé qué es lo correcto. Pero creo que tengo que dar lo mejor de mí sin importar donde esté. Por mi hijo. Es lo único que puedo decir. Cualquier cosa que diga puede dañar al niño, así que no quiero decir nada más. Porque como he dicho, estoy en una situación en la que no puedo verle”, añadió.