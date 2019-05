Kim Kardashian: 10 datos pocos conocidos de la socialité | FOTOS

Kim Kardashian (38) es una de las celebridades más queridas del mundo del espectáculo y se lo ha ganado con mucho trabajo y esfuerzo. A lo largo de su trayectoria, la socialité ha acaparado la portada de famosas revistas donde ha contado detalles de su vida; sin embargo, no los ha dicho todos.

A continuación, revelaremos algunos de los secretos poco conocidos de la modelo más famosa del clan Kardashian. Estos datos incluyen desde travesuras en el colegio hasta todas las veces que se casó.

1.- TRAVESURAS EN LA ESCUELA

En una pasada entrevista, Kim Kardashian contó que aprendió el alfabeto en lenguaje de señas durante su etapa escolar. Esto le sirvió cuando tenía que rendir algún examen, ya que podía pasarse las respuestas con sus amigas hablando con señas; sin embargo, no siempre salía como esperaba ya que algunos de sus profesores sí notaban la trampa.

2.- ESTUDIÓ EN UN COLEGIO PARA MUJERES

Kim Kardashian estudió en el reconocido colegio Marymount High School, una prestigiosa institución católica solo para señoritas. Una de las particularidades que requiere el alumnado para aprobar el año escolar es tener un mínimo de 100 horas de servicio comunitario, de lo contrario, no podrían graduarse.

3.- NEVERLAND

Cuando Kim Kardashian cumplió 14 años lo celebró en el rancho de Michael Jackson: Neverland. Ella confesó que quedó maravillada por lo que había en su interior y desde ese momento siempre soñó con comprar este polémico recinto que le perteneció al 'Rey del pop'.

Kim Kardashian celebró su fiesta de 14 años en Neverland. (Foto: AFP) Kim Kardashian celebró su fiesta de 14 años en Neverland. (Foto: AFP)

4.- PARIS HILTON

Su amistad empezó desde muy pequeñas, ya que ambas fueron a la misma guardería. Desde entonces se hicieron inseparables. De hecho, durante muchos años, Kim Kardashian era conocida por ser la amiga morena que iba de fiesta con Paris. Eso sí, ambas tuvieron un gran repunte en su fama luego de la filtración de videos íntimos con sus parejas.

5.- El NEGOCIO DE ORGANIZACIÓN DE CLOSETS

Kim Kardashian no siempre tuvo el apoyo ni patrocinio de cientos de marcas, hubo una época en la que la mayor de las Kardashians tenía que trabajar como una organizadora de armarios. De esta manera, la socialité obtuvo sus primeros ingresos. Gracias a su círculo de amigos, Kim pudo trabajar para Cindy Crawford, Serena Williams, Nicky Hilton, y Nicole Richie, Brandy Norwood y Lindsay Lohan.

6.- MATRIMONIOS

Kim Kardashian se ha casado en tres oportunidades. La primera, con 19 años, fue con el compositor estadounidense Damon Thomas. Su relación duró 4 años (2000-2004) y se divorciaron para seguir con sus vidas por separado. Luego, en 2011, la socialité decidió volver a contraer matrimonio, esta vez con el jugador de baloncesto Kris Humphries; sin embargo, solo duraron 72 días juntos. Desde el año 2014, la modelo más famosa del clan Kardashian está con el rapero Kanye West, con quien tiene 4 hijos.

7.- SU AMOR CON KANYE WEST

Kim Kardashian y Kanye West se conocen desde el 2007, ambos frecuentaban el mismo grupo de amigos y con los meses se volvieron inseparables. Uno de los primeros regalos que le hizo el rapero a la socialité fue un par de zapatos que costaban alrededor de 6 mil dólares. Luego de ocho meses de noviazgo, el rapero anunció vía Twitter que Kim estaba embarazada.

Meses más tarde, el cantante le pediría matrimonio en el gran estadio AT&T Park de San Francisco con un anillo de 15 kilates. Ella le devolvería el gesto en su cumpleaños alquilando el Madison Square Garden solo para ellos dos. La boda se celebró en La Fortaleza del Belvedere, en Florencia.

8.- ACTRIZ

La modelo no solo cuenta con una vasta trayectoria en realities de televisión, sino que su experiencia ante las cámaras también incluye diversos videoclips, aparición en series como "How I Met Your Mother", "2Broken Girls" y CSI, y dos películas "Disaster Movie" y "Deep in the Valley". Lamentablemente, en 2009 obtuvo un Razzie en la categoría Peor Actriz de Reparto por "Disaster Movie".

9.- CANTANTE

En el 2011, Kim Kardashian sorprendió a todos con el lanzamiento de su sencillo llamado "Jam (Turn it Up)" –el cual tiene actualmente 10’357,182 visualizaciones en YouTube-, y donó la mitad de las ganancias de la canción al Hospital Infantil St. Jude.

10.- EMPRESARIA

Kim Kardashian es copropietaria de la franquicia de ropa llamada "D-A-S-H" con sus hermanas Kourtney y Khloé. En 2010, ella y sus hermanas lanzaron una línea de ropa para bebé que hasta la actualidad le va bien. Por ahora, las jóvenes empresarias tienen tres tiendas en Los Ángeles, Miami y New York.