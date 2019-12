Kim Kardashian confesó que sí retocó a su hija North en una foto familiar navideña que publicó hace poco en su cuenta de Instagram.

La revelación que hizo Kardashian se dio en medio de su participación en el programa “The Ellen DeGeneres Show”, luego de los constantes comentarios generados por la imagen subida en Instagram.

“North estaba teniendo un mal día, por lo que se negó a estar en la sesión. Simplemente estaba llorando porque quería un peinado específico”, dijo Kardashian.

“Dije: ‘bien, no vas a estar en la tarjeta. Esa es la decisión, no vas a estar en la tarjeta. Voy a tomar la foto familiar sin ti’. Y ella estaba bien con eso", agregó la socialité.

Sin embargo, luego Kim Kardashian dijo que su hija cambió de opinión y aceptó salir en la postal y solo le quedó darle algunas indicaciones al fotógrafo.

"Llamé al fotógrafo y le dije: ‘No tengo maquillaje ahora, me veo totalmente diferente. Solo pretendamos que es igual que ayer, tómanos fotos, pero córtame y luego la arreglas en Photoshop’”, precisó Kim.

En conversación con Ellen DeGeneres, la celebridad también se refirió a las razones por las que no se concretó una foto de los Kardashian-Jenner.

“Era solo una cuestión de tiempo de por qué no podía discutir con todos y pensé: ‘Este no es mi trabajo. No me sentaré aquí e intentaré que todos hagan una tarjeta. Voy a hacer uno con mis hijos, mi esposo y mi familia’”, precisó la socialité.