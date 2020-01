Kim Kardashian acaba de compartir una imagen de su adolescencia en Instagram. La postal sorprendió a todos sus seguidores, incluso a su propia hermana Khloé Kardashian se animó a comentar su publicación.

“Baby K”, escribió la empresaria de 39 años en su red social con más de 155 millones de seguidores. Khloé Kardashian también se animó a comentar la instantánea. “Yo recuerdo esto. Recuerdo a esa chica”, escribió la hermana menor de Kim.

“Una bonita fotografía del recuerdo”, “Tierna imagen de la juventud”, “El look de los 90s”, “Sales muy linda, Kim”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la estrella de "Keeping Up with the Kardashians”.

Como se recuerda, hace unos días Kim Kardashian publicó una imagen en Instagram de su niñez junto a sus hermanas Khloé y Kourtney. El post obtuvo más de un millón de ‘likes’.

Kim Kardashian es una de las figuras más importantes en las redes sociales a nivel mundial. Solo hay que recordar que se encuentra en el top 10 de celebridades que perciben mejores ganancias por publicación en Instagram. La empresaria cobra U$S 910,000 por post, según la consultora británica de social media HopperHQ.