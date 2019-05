Kim Kardashian: mira su transformación en fotos hasta convertirse en la reina de Instagram

Kimberly Noel Kardashian West, o simplemente Kim Kardashian, es una de las figuras más populares de las redes sociales. Recientemente, TMZ reveló que la estadounidense puede llegar a cobrar hasta medio millón de dólares por una publicación en Instagram, debido a lo influyente que es en el mundo digital.

Kim Kardashian nació hace 38 en Los Ángeles, California. Es hija del abogado Robert Kardashian y la empresaria Kris Jenner. De joven estudió en el Marymount High School con sus dos hermanas, Kourtney y Khloé Kardashian, y mientras cursaba la secundaria trabajó en la firma de música de su padre, Movie Tunes; sin embargo, el destino le tenía preparado algo más grande.

Kim Kardashian saltó a la fama a mediados del año 2016, luego de ser vista como amiga muy cercana de Paris Hilton. Su fama y ascendente carrera en televisión empezó en enero de 2011, con el estreno del reality "Kourtney and Kim Take New York", programa que compartió con su hermana Kourtney Kardashian.

Ambas empezaron este proyecto mientras dejaban Los Ángeles para abrir su tercera tienda "DASH" (tiendas de ropa) en Nueva York.

Luego, la fama de Kim se incrementó tras su participación en diversos programas de televisión estadounidense y el estreno de "Keeping Up with the Kardashians", programa que puso bajo los reflectores la intimidad de todo el clan Kardashian.

Al día de hoy, el reality sigue emitiéndose y está en su temporada número 16, por lo que se ha convertido en uno de los favoritos de la televisión americana. Asimismo, Kim Kardashian ha obtenido una gran popularidad, que le ha permitido modelar para los más famosos fotógrafos.

No obstante, ella no siempre lució así y es que, al igual que sus hermanas, ha pasado por diversos cambios físicos para obtener su tan bien trabajada figura pese a haber tenido tres hijos con el rapero Kanye West: North, Saint y Chicago.