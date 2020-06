La celebridad Kim Kardashian ha firmado un lucrativo contrato con Spotify para tener su propio Podcast en la plataforma de música online. Fue el diario económico Wall Street Journal el que dio la noticia este jueves.

Según el citado medio, la esposa de Kanye West tendrá este espacio mediático para hablar sobre la reforma del sistema penitenciario en Estados Unidos, una de las causas que Kardashian promovido en sus redes sociales de manera muy activa.

Es más, se conoce que la estrella de “Keeping up with the Kardashian” está en los últimos ciclos de leyes para poder seguir trabajando de la mano con la organización Innocence Project y así usar su voz para defender a los inocentes que se encuentran en la cárcel.

Kim Kardashian no es la única que se sentará ante el micrófono de su Podcast, el cual no se conoce su nombre aún. Su amiga Lori Rothschild Ansaldi, reconocida productora audiovisual estadounidense, también estará presente tanto en la voz como en la producción.

Por el momento se desconoce si Kim recibirá el apoyo del clan Kardashiam, pues sus hermanas y medio hermanas no están muy vinculadas con los objetivos políticos de la celebridad. Cabe destacar que la socialité tiene muy claro su papel en esta lucha y hasta ha llegado a reunirse con el presidente norteamericano, Donald Trump en la Casa Blanca para debatir cambios legislativos.

