Kim Kardashian y su tierno saludo de cumpleaños a su abuela MJ | FOTOS

La estrella de reality TV y socialité Kim Kardashian saludó hoy a su abuela Mary Jo Campbell mediante las redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, la celebridad compartió algunas fotografías donde la vemos posando junto a su abuela. Además, escribió un emotivo texto, en el que resaltó lo importante que es Mary Jo en su vida.

►Kylie Jenner y los famosos que más facturan en Instagram [FOTOS]

►Ariana Grande y Kim Kardashian cortan relaciones con fotógrafo acusado de acoso sexual



“¡Feliz cumpleaños 85 a mi héroe, mi abuela MJ! Estoy muy agradecida de que hayas sido una fuerza tan fuerte en mi vida y siempre estuvo allí para guiarme y darme los mejores consejos. Pasar esta última semana contigo ha sido un sueño hecho realidad, te he mostrado un poco de mi trabajo y solo he pasado un tiempo de calidad contigo. ¡Apreciaré esto para siempre! ¡Te quiero mucho!”, se lee en el texto de Kim.

Como era de esperarse la publicación alcanzó a tener más de 400 mil “me gusta” en solo dos horas. Los fans de la mayor de las Kardashian se dieron un tiempo para felicitar a Mary Jo.

“Feliz cumpleaños MJ”, “Es el cumpleaños de mi mamá también hoy Dios lo bendiga”, “Ella es tan linda”, “Ella se ve increíble para su edad”, “¡Wow! MJ se ve bien para cumplir 85. ¡Feliz cumpleaños!”, son algunos mensajes que se leen.

Cabe mencionar que MJ ha tenido apariciones ocasionales en el reality show "Keeping Up With the Kardashians", por lo que es conocida por los fans de las Kardashian.