Kim Kardashian se sometió a examen para descartar lupus

Kim Kardashian acaba de generar suspenso entre sus miles seguidores tras el avance de la nueva temporada de "Keeping Up with the Kardashians".



Keepin' Up With The Kardashian. Esta vez, la mayor de las hermanas no puedo aguantar las lágrimas al enterarse que sus resultados dieron positivo ante el test de anticuerpos de Lupus.

La socialité confesó que llevaba bastante tiempo con dolores de cabeza y fatiga en general, por lo que decidió someterse a diferentes pruebas para conocer si tenía alguna enfermedad.

En el adelanto se escucha cómo el médico le da la noticia. "Tus anticuerpos para el lupus y la artritis reumatoide son positivos", le comenta el doctor Daniel Wallace.

Si bien la estrella del programa se pone a llorar, el doctor le pide que no se anticipe a un verdadero diagnóstico, pues a veces estos positivos en dicho test son falsos.

Cabe resaltar que dar positivo ante los anticuerpos no significa sufrir dicho mal, sino que estos males podrían desarrollarse en el futuro. Sin embargo, las palabras de aliento no son suficientes para la esposa de Kanye West, quien se ve bastante afectada con la noticia.

El lupus es una enfermedad crónica que afecta el sistema inmunológico y no tiene cura. Con el paso del tiempo, puede perjudicar a órganos como la piel, el hígado, el corazón, el cerebro o los pulmones, según Mayo Clinic.

Una de las celebridades que padece este mal es Selena Gómez.