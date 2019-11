Kim Woo Bin, popular actor surcoreano protagonista de exitosos doramas, apareció como presentador en la ceremonia de los 40° Blue Dragon Film Awards, realizado el pasado 21 de noviembre en el Paradise City, Incheon. Esta es la primera aparición del ídolo k-pop luego de alejarse de la escena pública durante dos años tras ser diagnosticado con cáncer.

El actor de 30 años, quien ganó popularidad tras protagonizar el dorama “The Heirs”, detuvo sus actividades profesionales y personales durante dos años para dedicarse a tratar su enfermedad. Su aparición en el escenario emocionó a sus fans pues se le vio con un aspecto muy saludable.

Kim Woo Bin hizo su primera aparición pública luego de estar alejado durante dos años. Foto: Sidus HQ

Como se recuerda, Kim Woo Bin fue diagnosticado con cáncer de nasofaringe el 24 de mayo de 2017, mientras se encontraba filmando la película ‘Wiretap’ de Choi Dong Hoon, razón por la cual se pospuso el rodaje de esta producción.

A los pocos días, el actor coreano anunció que se alejaba de la actuación mientras duraba el tratamiento de su enfermedad, por lo que no ha realizado ninguna aparición en películas o series. Desde entonces, el artista se enfocó en su tratamiento y en conservar su salud física y mental.

Sin embargo, se ha mantenido en contacto con sus seguidores a través de las redes sociales. La noticia de su enfermedad entristeció a sus fans, que en todo momento han estado pendientes de su salud brindándole apoyo y ánimos.

“La salud es lo importante aquí. No te preocupes por nada y regresa cuando te sientas mejor. ¡Fuerza!”, “Miren lo delgado que está…”, “Miren su brazo, él solía tener brazos grandes, pero miren sus brazos ahora,” fueron algunas de las manifestaciones en redes sociales.

“Por favor, no le tomen fotos así. A pesar de que quisiera saber de él al igual que todos, deberían dejarlo en paz hasta que él esté listo para mostrarse nuevamente en público. ¡Recupérate, Young Do-ya!”, “-¿Por qué él está tan delgado? Me siento mal”, “Oh, no. Puedes ver cuán delgado está incluso con su cabello largo cubriéndolo. ¡Fuerza, Kim Woo Bin!”, “Extraño verlo en las pantallas… supera esto y regresa pronto”, le escribieron sus seguidoras en sus redes sociales.

El regreso del actor coreano ha sido uno de los más esperados. Ahora con su salud restablecida tras someterse a 35 tratamientos de radiación durante 7 meses, el representante del actor adelantó que este ya recibió un guion para ser parte de un nuevo proyecto.

El actor surcoreano Kim Woo Bin aparecería en un papel protagónico de una película de ciencia-ficción. Según un informe del portal allkpop, el actor compartiría roles con Ryu Jun Yeol y Kim Tae Ri en una película de ciencia-ficción llamada 'Allien’, la cual estaría bajo la dirección de Choi Dong Hoon.

El pasado 27 de agosto Ryu Jun Yeol y Kim Tae Ri fueron confirmados como actores principales del nuevo proyecto cinematográfico del director. Ahora, solo falta que anuncien de manera oficial la participación de Kim Woo Bin y los fans podrán tener de vuelta al villano más querido del K-drama.

HISTORIA DE AMOR DE KIM WOO BIN Y SHIN MIN AH

A finales del 2015, luego de protagonizar la campaña Otoño – Invierno de la marca de moda Giordano, las respectivas agencias de los actores confirmaron que estos mantenían una relación sentimental, luego de que surgieran las primeras especulaciones en el portal Dispatch.

“[Kim Woo Bin y Shin Min Ah] comenzaron a mostrar interés en febrero, cuando estaban grabando anuncios juntos, y empezaron a conocerse oficialmente después de mayo”, relató en aquel entonces la fuente de Dispatch.

Kim Woo Bin y Shin Min Ah es una de las parejas más populares y queridas por sus fans. Foto: allkpop

Kim Woo Bin y Shin Min Ah se han mantenido juntos pese a los rumores de una ruptura entre la pareja por estragos en la relación producto de la enfermedad del actor. Esto fue desmentido cuando en setiembre de 2019, la reportera Choi Jung Ah dio a conocer en el programa de variedades ‘Channel A Rumours Has It’ que la pareja se casaría pronto.

“Dijeron que no tenían planes de casarse el próximo año (2020), pero sí en 2021”, mencionó la reportera.