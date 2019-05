Kit Harington: ¿qué está pasando con el actor de Game of Thrones? Todo sobre su ingreso a rehabilitación

Hace unos días una noticia en torno a uno de los protagonistas de la exitosa serie “Game of Thrones” acaparó las portadas de los principales medios del mundo. La información: Kit Harington ingresó a centro de rehabilitación. ¿Qué hay detrás de todo esto? A continuación de contamos todo.

Kit Harington interpretó a Jon Snow en la serie de HBO basada en los libros de George R.R. Martin. Como primera información de los medios internacionales, señalaron que el actor de 32 años había sido afectado por el final de “Juego de Tronos” y cayó en el problema que recurrente entre las estrellas de cine y TV: depresión y alcoholismo.

Esto fue confirmado por el portal Page Six, que señaló que Harington está internado en un centro de rehabilitación de lujo en Connecticut desde hace un mes, semanas antes del final de la exitosa serie de fantasía.

En tanto, uno de sus representantes declaró para Hollywood Reporter, para aclarar aún más la situación: "Kit [Harington] ha decidido utilizar esta pausa en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un retiro de bienestar para trabajar en algunos asuntos personales", dijo.

Entonces, ¿qué pasó con Kit Harington?

Según la exclusiva de Page Six, el actor ha estado en el lujoso retiro de salud de Connecticut, Privé-Swiss, durante casi un mes, hasta unas semanas antes del final del programa el pasado 19 de mayo, por estrés y alcoholismo.

El propio actor británico había expresado abiertamente el estrés que le produjo “Game of Thrones”. En una entrevista para Variety confesó que ingresó a terapia cuando su personaje, Jon Snow, se volvió más central en la narrativa del programa. "Me sentí muy inseguro, y no estaba hablando con nadie. Tenía que sentirme muy agradecido por lo que tengo, pero me preocupaba mucho si podía siquiera actuar", dijo en aquella oportunidad.

Harington ha estado recibiendo tratamiento psicológico, practicando meditación consciente y terapia cognitiva conductual para combatir el estrés y lidiar con las emociones negativas en la instalación, que cuesta más de 120,000 dólares al mes.

En tanto, su esposa Rose Leslie a quién conoció en los estudios de la serie de HBO, está “apoyándolo mucho”, contó un amigo del actor británico. Además, añadió que “el final de 'GoT' realmente golpeó a Kit”.

“Su esposa está siendo extremadamente solidaria. Todos los que estaban cerca de él realmente querían que él descansara un poco. En este momento, él sólo necesita paz y tranquilidad”, señaló a Page Six el amigo a quien el medio prefiere mantenerlo en el anonimato.

“Se dio cuenta que esto es todo, este es el final. Era algo en lo que todos habían trabajado tan duro durante tantos años. Tuvo un momento de, ¿qué sigue?”, agregó.

Finalmente, confirmó que Kit Harington “está en la clínica predominantemente por estrés, agotamiento y alcohol”.