Korina Rivadeneira acaba de publicar una nueva fotografía de su embarazo en su cuenta personal de Instagram. La esposa de Mario Hart indicó que su futura hija está creciendo “muy rápido” y que se viene cuidando para poder evitar inconvenientes a futuro.

“Mi chiquita está creciendo súper rápido, según la app que uso tiene el tamaño de una papaya, ¡no la veo tan grande pero seguramente si!, los antojos ya no están y los dolores de espalda baja se mantienen siempre, algunas veces más fuerte que otras”, manifestó Korina en su red social.

La venezolana también se animó a brindar a las mujeres que se encuentren en estado de gestación. “Para todas las que están embarazadas también traten de cuidarse y quererse ustedes mismas también, el embarazo no es un limitante y mucho menos debería ser una excusa para no cuidarnos; Los dulces podemos evitarlos por completo porque no le hacen bien al bebé y menos a nuestro cuerpo”, agregó.

“Pregunta a tu ginecólogo si durante tu embarazo puedes hacer ejercicios, normalmente esto depende de si eres una mujer que hizo ejercicios antes del embarazo y por supuesto si tu embarazo va viento en popa. ¡Esto me lo enseñó mi ginecóloga”, finalizó!

La publicación fue muy comentada por todos sus seguidores. “Bella imagen”, “Gran consejo en medio de tiempos difíciles”, “Gracias por compartir estos consejos con nosotros”, opinaron.

Como se recuerda, Korina Rivadeneira y Mario Hart realizaron un video donde revelaron que tendrá una niña y que “están pasando por el momento más feliz de sus vidas”.

