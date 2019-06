Kourtney Kardashian y Scott Disick se reúnen y así reacciona Kris Jenner | VIDEO

La relación de Kourtney Kardashian con Scott Disick vuelve a ser tema de conversación en "Keeping up with the Kardashians". En el más reciente episodio del 'reality', Khloé y Kim Kardashian se sorprenden junto a su madre, Kris Jenner, cuando encuentran una fotografía de su hermana,

"Oh dios mío. ¿Viste lo que Scott acaba de publicar?", preguntó Kim Kardashian, para luego agregar: "¿Qué más podría pedir un hombre? La compañía de tres. Es él, Kourtney y Sofía en México".

►Khloé Kardashian comparte peculiar video bailando junto a sus hermanas



La fotografía cuestionada fue tomada en diciembre pasado, cuando Kourtney Kardashian viajo con sus tres hijos y Scott Disick a México, junto a su actual novia, Sofia Richie.

"Para ser honesta es un poco confuso […] ¿qué está pasando?", se escucha decir a Kriss Jenner.

Kim Kardashian continúa viendo los comentarios de las fotos y lee una recomendación de un usuario que dice: "Todas estas personas necesitan terapia", por lo que Kloé Kardashian responde: "Lo hacemos".

Kris Jenner se pregunta en voz alta cuál sería la necesidad de Kourtney Kardashian de viajar con su ex novio, y Kim Kardashian le responde que quizá solo quiera que sus hijos compartan con ambos padres, pero su madre no comparte su opinión.

"Ella tiene muchos viajes con los niños. Puede ir a México cualquier día de la semana. Mi temor es que ella no pueda tomar una decisión. ¡Ella no puede escoger ni un color de pintura! Eso le toma meses. Su indecisión, la va a morder en el c*** […] Alguien va a terminar realmente herido en este escenario", expresó Kris Jenner.

Como se recuerda, Kourtney Kardashian (40) y Scott Disick (36), terminaron su relación en 2015, luego de nueve años de estar juntos, pero comparten la crianza de sus hijos Mason (9), Reign (4) y Penélope (6).