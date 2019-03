Kris Jenner habla por primera vez sobre la infidelidad que sufrió Khloé Kardashian

Kris Jenner ha revelado que mantiene la fe de que su familia podrá soportar el escándalo de infidelidad que protagonizó Tristan Thompson con Jordyn Woods y que su hija Khloé Kardashian podrá seguir adelante con su vida.

Por ello, Kris Jenner en una entrevista en “On Air” con Ryan Seacrest dijo que ora por los recientes eventos que han sacudido a su familia.

“En primer lugar, rezo por eso. Realmente lo hago”, dijo Kris Jenner para luego agregar: “Mi lado espiritual está interviniendo porque de lo contrario siento que no sobreviviría”.

Asimismo, sobre sus hijos, Kris Jenner señaló que se mantienen unidos y que han tomado buenas decisiones, mientras encuentran una solución.

“Creo que mis hijos toman buenas decisiones, por más desafiantes que son algunas situaciones, creo que porque se tienen los unos a los otros”, expresó Kris Jenner.

Si bien muchos no quisieran exponer su vida personal, Kriss Jenner considera que los espectadores de “Keeping Up With the Kardashians” han apoyado a su hija: “La gente ve el programa y va a recordar las situaciones por las que la familia estaba atravesando, las emociones que experimentan e incluso de las que no querían hablar”.

Como se conoce, la infidelidad de Tristan Thompson con Jordyn Woods no solo afectó a Khloé Kardashian, sino que también a Kylie Jenner, quien mantenía una relación muy cercana con la implicada.