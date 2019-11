Kristen Stewart y Robert Pattinson, actores protagonistas de la saga “Crepúsculo”, se hicieron mundialmente famosos tras interpretar a Bella Swan y Edward Cullen en la ficción dirigida por Catherine Hardwicke. Esta historia de amor trata sobre el romance de una adolescente que se enamora de un vampiro, trama que se robó el corazón de millones y cosechó gran popularidad.

Los actores no solo tuvieron un romance en la ficción sino también fuera de cámaras, Kristen Stewart y Robert Pattinson mantuvieron una relación por un buen tiempo. Romance que fue muy seguido por los medios de comunicación y por sus fans. Sin embargo, terminaron en medio de un gran escándalo.

Kristen Stewart y Robert Pattinson saltaron a la fama luego de protagonizar la saga “Crepúsculo”. Foto: AFP

Seis años después de que Kristen Stewart y Robert Pattinson pusieran punto final a su relación, la actriz hizo varias revelaciones en una reciente entrevista a ‘Howard Stern Show’ en la que contó detalles de la relación que mantuvo con el actor protagonista de “Crepúsculo”, cómo la prensa afectó su romance y lo que vivió en esa época.

Kristen Stewart admite que Robert Pattinson fue su primer amor y que su amor por él siempre fue puro. “Estuvimos juntos durante años, fue algo así como el primero”, dijo la actriz en la entrevista. “Es el mejor”, añadió.

“Es raro ser honesta acerca de esto, porque ha sido tan consumido, que tengo este miedo de que la gente piense que es por atención como ‘ah, claro, aún sigue explotando la narrativa’ o lo que sea. Y en realidad nunca he podido explicar lo que pasó porque siempre fui muy consciente de parecer una persona que busca ese tipo de atención”, contó Stewart.

Kristen Stewart y Robert Pattinson fueron una de las parejas favoritas de Hollywood. Foto: AFP

“Nosotros estuvimos juntos por años, él fue como mi primer (amor), y aunque estaba enamorada de mi novio de la ‘prepa’, muy enamorada. Pero con Rob y yo ya estábamos un poco más grandes y fue como de ‘bum bum’”, añadió.

Kristen Stewart aseguró que ambos evitaban mostrar su afecto en público porque no querían alimentar a los medios con su vida privada. “Te privas de tantas experiencias… No caminábamos por la calle de la mano porque no les queríamos dar esa satisfacción, pero no poder hacer esas cosas era un asco”, explicó.

Kristen Stewart y Robert Pattinson estuvieron juntos por muchos tiempo y trataron de mantener su vida alejada de los medios. Foto: AFP

Cuando se le preguntó sobre una posible boda con el actor británico, como se llegó a especular justo cuando la pareja rompió, la actriz dudó con su respuesta. "No sé, quería…sí, no, no lo sé", aunque al final admitió que, si se lo hubiese pedido, tal vez hubiera dicho que sí.

"Sí, quería. No soy una persona supertradicional pero, al mismo tiempo, en cada relación en la que he estado siempre he pensado que esa persona era la indicada", explicó.

La relación terminó después de que en el verano de 2012 se hicieran públicas unas íntimas imágenes de Kristen Stewart con Rupert Sanders, el director de la película que entonces comenzaba a grabar, “Blancanieves y la leyenda del cazador”.

Sobre esto, la actriz lamentó cómo sucedió todo. "Fue un período realmente difícil en mi vida. Era muy joven", dijo, admitiendo que no supo cómo lidiar con la relación con Pattison. “Cometí algunos errores”, añadió.

La pareja se conoció durante el rodaje de Crepúsculo y los rumores sobre su relación comenzaron en 2008. Stewart y Pattinson formaron una de las parejas más deseadas y aclamadas de Hollywood durante la promoción de la famosa saga de películas de vampiros cuyo final en las pantallas supuso también el declive de la relación sentimental entre sus dos protagonistas.

Por ahora Kristen Stewart, se encuentra promocionando el remake de “Los Ángeles de Charlie” y se encuentra en una relación con la guionista Dylan Meyer, tras haber terminado con la modelo Stella Maxwell.

Kristen Stewart se encuentra promocionando el remake de “Los Ángeles de Charlie”. Foto: revista Hola!

Mientras que Robert Pattinson sigue metido en el trabajo de DC COMIC con el papel de ‘The Batman’.

Por otro lado, Kristen Stewart reconoció el pasado septiembre en una entrevista en la edición británica de Harper’s Bazaar, que cuando empezó a hacerse famosa recibió presiones sobre su sexualidad en Hollywood: “Cuando empecé a darme a conocer, gente de la industria me dijo claramente: ‘No se puede saber que eres lesbiana’. Yo no quiero trabajar con gente así”, dijo.