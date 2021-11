Conforme a los criterios de Saber más

Guillermo Kunno, quien se hizo conocido gracias a su famosa caminata 4k en TikTok, acaba de ser nominado a los premios People’s Choice Awards, una noticia que ha llenado de emoción, no solo al joven mexicano, sino a los más de 23 millones de seguidores que posee en esta red social.

El Comercio conversó con la controvertida estrella juvenil, quien ha decidido responderle a sus ‘haters’. Asimismo, nos cuenta detalles de sus próximos proyectos, su salto a la fama y el alto precio que ha tocado que pagar al convertirse en un personaje público.

Papi Kunno, o simplemente Kunno, aún no puede creer que se encuentra entre los ocho grandes nominados en la categoría “Influencer Latino del año 2021″, una noticia que lo ha llevado impulsar con más fuerza su carrera artística.

“Quiero seguir luchando por mis metas, cumpliendo los sueños de aquel niño de Monterrey que no sé atrevía a nada por el miedo al qué dirán. El que tenía miedo a maquillarse por los comentarios. Siento que solamente es el comienzo”, comentó.

El influencer admitió que, aunque no imaginó alcanzar la fama en tan poco tiempo, actualmente disfruta de su popularidad, la cual -considera- le ha llegado gracias al apoyo de las personas que lo siguen en las redes sociales.

“Mucha gente me dice: ‘Tu que solamente hiciste una caminata’. Pero en realidad no, porque sencillamente yo pude haber hecho un baile de 15 segundos, pero al final quiénes me dieron a conocer fueron las personas que hicieron la réplica”, enfatizó.

Responde a las críticas:

Aunque cuenta con millones de fans en todo el mundo, Kunno también posee un gran número de ‘haters’ en las redes sociales y ha sido el blanco de cuestionamientos en varias oportunidades: una de ellas fue cuando decidió cobrar por enviar saludos a sus seguidores.

Al respecto, el tiktoker reconoció que si bien hay mucha gente que ha cambiado su perspectiva sobre él, siempre destacará el apoyo de sus seguidores.

“Sigo siendo el mismo de siempre, la misma persona que está agradecida con su gente, que está muy feliz sin importar cuantos comentarios malos hayan”, acotó.

¿Se aleja de las redes sociales?

El creador de contenidos también se refirió a los aspectos negativos que le ha traído el haberse convertido en un personaje público, siendo su punto más débil cuando atacan a su familia, razón por la cual ha evaluado alejarse de las redes sociales en varias oportunidades.

“Quiero darme el tiempo necesario para mi persona, porque no es sano aparentar ser tan fuerte, hacer como que nada me afecta, porque en realidad sí afecta la salud mental, y ahí es cuando muchos caen en depresión o ansiedad”, lamentó.

El precio de la fama

Kunno también admitió que ha tenido quiebres emocionales cuando las críticas alcanzan el ámbito personal y más aún cuando atacan a sus familiares, un punto débil que ha sido aprovechado por sus ‘odiadores’.

“Cuando empiezan a decirle cosas muy fuertes a mi mamá o a mis hermanos me afecta, porque ellos ni siquiera son parte de las redes sociales. Entonces que lleguen estas personas solamente a atacarlas y a decirles muchas cosas feas, para mí es muy doloroso”, añadió.

Sueña trabajar en Perú

El joven mexicano expresó su emoción tras tener una importante participación en el videoclip de “Mi Soledad”, el nuevo sencillo del cantante peruano Ezio Oliva que fue rodado en el Laberinto del Ajusco, a las afueras de México D.F.

Kunno también aseguró que le gustaría emprender algún proyecto en nuestro país. “Para mí cualquier oportunidad que se dé por allá es muy padre porque es una de las ciudades que más me ha apoyado y más me ha querido”.

Amigo de Nicola Porcella:

Recientemente Kunno y Nicola Porcella se dejaron ver juntos en el cumpleaños del cantante mexicano Saak, reunión a la que también asistieron otros personajes famosos como la actriz de la serie Elite, Danna Paola.

El ex integrante de “Esto es Guerra” sorprendió a sus seguidores luego de subir una historia en su cuenta de Instagram donde aparece junto al tiktoker, a quien llamó “novio” a manera de broma. “Chicos, mi novio se ha puesto un poco celoso y se ha ido”, precisó.

Al respecto, el influencer contó que conoció al chico reality en el programa “Guerreros México” y que actualmente son muy amigos. “Tenemos una linda amistad”, acotó.

