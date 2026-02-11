Informe independiente sostiene que la muerte de Kurt Cobain pudo ser un homicidio

Casi 30 años después de la muerte de Kurt Cobain, un nuevo informe forense privado e independiente ha reavivado la polémica en torno al fallecimiento del líder de Nirvana, al sugerir que podría haberse tratado de un homicidio simulado como suicidio.

Cobain fue hallado sin vida el 5 de abril de 1997 en su apartamento de Seattle, a los 27 años. En ese momento, las autoridades determinaron que la causa de muerte fue una herida de escopeta autoinfligida, en un contexto marcado por su lucha contra la depresión y el abuso de drogas. Desde entonces, el caso quedó oficialmente cerrado como suicidio.

Sin embargo, el nuevo equipo forense —que presentó un documento revisado por especialistas— sostiene que existen elementos que apuntarían a una sobredosis forzada de heroína previa al disparo. Según la investigación, Cobain pudo haber sido incapacitado con una dosis letal para luego recibir el disparo en la cabeza, y la escopeta habría sido colocada posteriormente en sus brazos.

La investigadora independiente Michelle Wilkins, quien trabajó con el equipo, declaró al Daily Mail que el especialista forense Brian Burnett revisó la autopsia y concluyó que la muerte fue un homicidio. “Está muriendo de una sobredosis (…) está en coma y sosteniendo el arma para alcanzar el gatillo. Es una locura” , afirmó Wilkins, cuestionando la viabilidad física de que el músico pudiera dispararse en ese estado.

Entre las inconsistencias señaladas figuran la supuesta “escena demasiado limpia” alrededor del cuerpo, la ausencia de salpicaduras de sangre en la mano que sujetaba el arma y el orden en el que se encontró el equipo de heroína. “No hay universo en el que esa mano no esté cubierta de sangre” , sostuvo Wilkins, quien también puso en duda que alguien con una sobredosis diez veces superior al límite letal pudiera guardar cuidadosamente las agujas antes de dispararse.

Las teorías sobre un posible asesinato no son nuevas. Desde finales de los años noventa circularon especulaciones sobre una presunta manipulación de la nota de suicidio y sospechas relacionadas con su entorno personal. El documental Kurt & Courtney (1998), de Nick Broomfield, ya exploraba la hipótesis de que no podía descartarse el homicidio.

Pese a las nuevas afirmaciones, la Oficina del Médico Forense del Condado de King y el Departamento de Policía de Seattle reiteraron que el caso permanece cerrado como suicidio. “Nuestro detective concluyó que murió por suicidio y esa sigue siendo la postura del departamento” , indicó un portavoz policial. Desde el área de Salud Pública del condado señalaron que no han visto pruebas que justifiquen reabrir la investigación.

“Si estamos equivocados, demuéstrennoslo” , desafió Wilkins, insistiendo en la necesidad de una revisión formal. Por ahora, la muerte de Kurt Cobain continúa oficialmente clasificada como suicidio, aunque el debate vuelve a instalarse en la opinión pública casi tres décadas después.

