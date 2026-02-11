Informe independiente sostiene que la muerte de Kurt Cobain pudo ser un homicidio

Resumen

Nuevo peritaje reabre debate sobre la muerte de Kurt Cobain casi 30 años después. (Foto: Nirvana/Frank)
Por Redacción EC

Casi 30 años después de la muerte de Kurt Cobain, un nuevo informe forense privado e independiente ha reavivado la polémica en torno al fallecimiento del líder de Nirvana, al sugerir que podría haberse tratado de un homicidio simulado como suicidio.

