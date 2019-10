Kylie Jenner sorprendió a más de uno luego que manifestara que no desea quitarse las estrías que le quedaron en el cuerpo tras quedar embarazada de su pequeña Stormi.

La hermana de Kim Kardashian habló sobre el tema con sus miles de fanáticos de las redes sociales y manifestó que las marcas de su embarazo deben mantenerse como parte de una linda experiencia y recuerdo.

En sus historias de Instagram, la joven empresaria de 22 años interactuó con sus fanáticos a través de preguntas y respuestas.

Una seguidora le preguntó si era “difícil volver a ponerse en forma después de su embarazo”, a lo que la hija de Kris Jenner le respondió: “Volví bastante rápido, pero nunca fue lo mismo y todavía no lo es. Una vez que acepté el cambio, mi confianza volvió. Solo lleva tiempo”.

Otro usuario consultó si tenía estrías luego del embarazo, a lo que Kylie Jenner respondió: “En mis senos, glúteos y muslos. No me he librado de ellos... simplemente los acepté como un pequeño regalo de Stormi”.

Jenner también expresó sus deseos de convertirse en madre nuevamente. “No puedo esperar para tener más bebés”, escribió la joven cuando una fan le preguntó si planeaba otra vez convertirse en madre.