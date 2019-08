Kylie Jenner cumple 22 años: así ha cambiado con el tiempo | FOTOS

Hace algunos años los seguidores de la exitosa serie estadounidense "Keeping Up with the Kardashian" no se hubieran imaginado que Kylie Jenner se convertiría en una superestrella y que lograría abrirse paso destacando incluso sobre sus hermanas Kourtney, Kim y Khloé.

Este 10 de agosto la sociality Kylie Jenner cumple 22 años y aunque ha crecido en medio de una familia expuesta a los reflectores y cámaras, ella ha logrado brillar con luz propia, no solo en el mundo de las redes sociales, sino también como modelo y empresaria.

Su debut en la pantalla chica lo hizo en el 2007 en "Keeping Up with the Kardashians" y a través de esta serie hemos visto cómo fue su transformación de niña a mujer.

Uno de los cambios más notorios que se vio en Kylie Jenner fue el que se hizo en los labios, pues ahora lucen más pronunciados, incluso se han vuelto su sello de identidad.

En el transcurso de los años, para ajustarse a los estándares de belleza del momento la joven se sometió a diversas operaciones . Entre ellos la nariz y los pómulos.

Para cuando cumplió 20 años ya lucía con una figura más voluptuosa y una diminuta cintura.

En el 2018 se unió con el rapero Travis Scott, con quien tuvo a su primera hija, Stormi Webster.

Con la llegada de su bebé, Kylie ha modificado la forma en la que se comunica a través de sus redes sociales, pues ahora es más prudente a la hora de compartir detalles de su vida privada.