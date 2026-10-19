Kylie Jenner lució el Fantasy Bra, una pieza elaborada con miles de diamantes naturales. ( Foto: Instagram / @victoriassecret)
Kylie Jenner lució el Fantasy Bra, una pieza elaborada con miles de diamantes naturales. ( Foto: Instagram / @victoriassecret)
Por Redacción EC

Kylie Jenner sorprendió durante su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado el domingo 18 de octubre en Los Ángeles. La empresaria apareció en la pasarela con el Fantasy Bra, una exclusiva pieza de lencería valorizada en 50 millones de dólares, que se convirtió en la más costosa en la historia de la marca.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.