Kylie Jenner sorprendió durante su debut en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, celebrado el domingo 18 de octubre en Los Ángeles. La empresaria apareció en la pasarela con el Fantasy Bra, una exclusiva pieza de lencería valorizada en 50 millones de dólares, que se convirtió en la más costosa en la historia de la marca.

La integrante del clan Kardashian-Jenner desfiló con una minifalda, zapatos de tacón transparentes y unas alas blancas con plumas. Sin embargo, el principal atractivo de su presentación fue el brasier confeccionado con piedras preciosas, una creación que concentró las miradas y devolvió protagonismo a uno de los símbolos más reconocibles de Victoria’s Secret.

El Fantasy Bra de 2026 destaca por su elaboración con 4.410 diamantes naturales y un diamante amarillo Fancy Vivid de 75,54 quilates, tallado en forma radiante, según reveló Vogue. La pieza fue desarrollada en colaboración con la firma de joyería Jacob & Co. y tiene un valor estimado de 50 millones de dólares.

Cabe destacar que Victoria’s Secret no presentaba un Fantasy Bra en su pasarela desde 2018, cuando la modelo Elsa Hosk lució una versión desarrollada con cristales de Swarovski. La tradición comenzó en 1996 y, durante sus distintas ediciones, contó con la participación de figuras como Claudia Schiffer, Gisele Bündchen, Heidi Klum y Adriana Lima.

La elección de Jenner responde también a su alcance mediático y su influencia en la industria del entretenimiento y la belleza. La empresaria reúne alrededor de 380 millones de seguidores en Instagram, una comunidad que amplifica el impacto de sus apariciones públicas.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se realizó en Los Ángeles, Estados Unidos y presentó una propuesta inspirada en las estaciones del año, con segmentos dedicados a la primavera, el verano, el otoño y distintas representaciones del invierno.

Kylie Jenner lució el Fantasy Bra, una pieza elaborada con miles de diamantes naturales. ( Foto: Instagram / @victoriassecret)

La puesta en escena incluyó alas de diferentes diseños, vestuarios temáticos y presentaciones musicales de artistas como Tate McRae, Megan Thee Stallion, KATSEYE y Megan Moroney.