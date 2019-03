Kylie Jenner defiende su fortuna: "Me hice a mí misma"

Kylie Jenner fue nombrada como la multimillonaria más joven del mundo por "Forbes", lo que generó una ola de críticas en su contra, ya que muchos le reclamaron que ella nació en una familia privilegiada.

Sin embargo, en una entrevista realizada al medio "Interview Alemania", Kylie Jenner defendió su título diciendo que sí ella hoy está en una buena posición, es porque ha "trabajado muy duro" para obtener su fortuna.

"No existe otra palabra que pueda usarse aparte de 'hecha a sí misma' porque esa es la verdad. Es la categoría en la que encajo. Aunque sea un caso especial, porque antes de que lanzara Kylie Cosmetics contaba con una plataforma enorme y muchísimos fans", explicó Kylie Jenner.

Además, la integrante del clan Kardashian-Jenner dijo que nunca pensó que podría llegar a convertirse en la multimillonaria más joven, sino que solo trabajó duro por su familia. Además, reveló sus inicios en el mundo empresarial.

"No he recibido dinero de mis padres desde que cumplí 15 años. He creado la compañía con dinero 100% mío, ni un céntimo del dinero que tengo en el banco ha sido heredado… y estoy muy orgullosa de ello", manifestó Kylie Jenner.

Cabe señalar que con esta distinción, la joven modelo logró superar al fundador de Facebook, Marck Zuckerberg, quien logró este título a los 23 años.