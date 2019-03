¡No lo creerás! Este es el nombre que había pensado Kylie Jenner para su hija Stormi

Kylie Jenner, quien hace unos días se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo con 21 años al amasar una fortuna de 1,000 millones de dólares confesó a través de Instagram Live que en realidad tenía en mente otros dos nombres para su hija antes de ponerle Stormi Webster, quien el pasado mes de febrero cumplió un año de vida.

La menor de las Kardashian realizó un Instagram live mientras era maquillada y peinada, en esta transmisión para sus 129 millones de seguidores comentó sobre cuál fue el proceso de elección del de la hija que tiene con el rapero Travis Scott. Según comentó, la socialité tenía dos nombres pensados pero cuando nació su hija no pudo imaginar otro nombre para ella que el de Stormi.

Kylie Jenner tuvo a su hija en el 2018 fruto de su relación con el rapero Travis Scott.

En el video no reveló cuál fue su primera opción, pero sí reveló la segunda, que era Rose, un nombre impensado para un bebé de las Kardashian. Al respecto la menor de las Jenner mencionó: “Creo que nunca le voy a ponerle así a mi hija, pero quise llamarla Rose porque me gusta mucho esa palabra”.

La socialité también comentó en el live: "Ya cuando estaba embarazada, solía llamarla Stormi al hablar con ella, aún dentro de mi vientre, y me pegaba bastante... Cuando la tuve, sentí que ella eligió su propio nombre, y es que, sencillamente, no podía imaginar otro nombre que no fuera Stormi, así que así fue", recuerda Kylie.

Kylie Jenner actualmente es la multimillonaria más joven del mundo con solo 21 años.

Y si bien en la transmisión vía Instagram no reveló la primera opción que tenía para el nombre de su hija (quizá lo quiere guardar para un próximo hijo), si menciono que era una palabra bastante rara, pero que le encantaba: “Lo amo. Simplemente no funcionaba para ella”. Al final, la hija que tiene con Travis Scott quedó con el nombre de Stormi y que está registrada como marca para que no se pueda usar de forma comercial.

