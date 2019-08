Kylie Jenner y Travis Scott se lucen enamorados en estreno del documental del rapero | FOTOS

"Look Mom I Can Fly", el documental sobre la historia de Travis Scott que se verá en Netflix, se presentó oficialmente el miércoles en una gala en la que no pudo faltar la pareja del rapero: Kylie Jenner.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la menor del clan Kardashian-Jenner compartió algunas fotografías de su paso por la alfombra roja con un conmovedor mensaje.

“La ‘alfombra marrón’. Estoy muy orgullosa de ti Travis. El documental ‘Look Mom I Can Fly’ está disponible en Netflix”, es la leyenda que acompaña la galería fotográfica del a socialité.

En menos de 24 horas desde su publicación, la galería cuenta con más de 6’801,183 ‘Me gusta’ y miles de comentarios que felicitan a los famosos por apoyarse mutuamente en sus proyectos.

Además, un detalle muy singular no pasó desapercibido por los seguidores de la modelo, y es que su pequeña hija Stormi, de tan solo un año y medio, debutó en una alfombra roja.

Cabe señalar que “Look Mom I Can Fly” está disponible en la plataforma de Netflix. En la producción, además de contar la vida del rapero que ha estado nominado seis veces a los Grammy, Kylie Jenner y Stormi cumplirán roles importantes.