Kylie Jenner al parecer ya dejó atrás su historia de amor con Travis Scott y quiere seguir los pasos de su hermana Kendall Jenner, quien se le ha visto en varias oportunidades junto a Bad Bunny. La menor de las Kardashian-Jenner estaría saliendo con el actor Timothée Chalamet.

Los rumores de una posible relación entre Kylie Jenner y el protagonista de ‘Dune’ o ‘Call Me by Your Name’ (Llámame por tu nombre), película que le llevó a estar nominado como mejor actor en los Premios Oscar, comenzaron después de que ‘DeuxMoi’, una conocida cuenta de Instagram, publicara varios correos electrónicos y mensajes que está recibiendo de diferentes personas y fans que aseguran que están juntos y que “pueden confirmarlo al 100%”.

Además, otros usuarios señalan haberles visto tener diferentes citas desde finales de diciembre. Incluso varias personas indican que también los han visto de viaje a los dos solos.

El hecho de que Timothée Chalamet y Kendall Jenner estén juntos ha hecho arder las redes sociales, que se han llenado de reacciones y memes, y les han convertido en tendencia de Twitter debido a los millones de seguidores que tienen ambos.

Kylie Jenner y Timothée Chalamet habrían pasado juntos Año Nuevo

Una persona escribió a ‘DeuxMoi’ asegurando que vio a Timothée Chalamet y Kylie Jenner pasaron Año Nuevo juntos en Aspen.

Otro usuario alerta de que la modelo de 25 años y al actor de 27 también podrían haber disfrutado de unas vacaciones juntos en las islas Turcas y Caicos, ya que esta persona fue en el mismo vuelo que el actor a este destino y casualmente, en esas mismas fechas, la modelo fue fotografiada en ese mismo lugar.

En enero también se les vio asistir a los dos a la BFF Fashion Week, concretamente al desfile de Alta Costura Primavera 2023 de Paul Gaultier, donde también se les grabó juntos y hablando, una imagen que han rescatado ahora varios usuarios.