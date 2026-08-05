Saldaña denunció el lunes en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que Sánchez la habría tocado sin su consentimiento el pasado 18 de junio | Foto: Instagram (@saldananaldy)
Saldaña denunció el lunes en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que Sánchez la habría tocado sin su consentimiento el pasado 18 de junio | Foto: Instagram (@saldananaldy)
Por Redacción EC

La Defensoría del Pueblo pidió celeridad a la justicia peruana en el caso denunciado por Naldy Saldaña, exvocalista de La Bella Luz, contra César Sánchez, anterior director musical del grupo, por presuntos tocamientos indebidos e intento de agresión sexual durante un ensayo.

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