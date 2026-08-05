La Defensoría del Pueblo pidió celeridad a la justicia peruana en el caso denunciado por Naldy Saldaña, exvocalista de La Bella Luz, contra César Sánchez, anterior director musical del grupo, por presuntos tocamientos indebidos e intento de agresión sexual durante un ensayo.
Mediante un comunicado, la institución expresó su rechazo y preocupación por el caso, y señaló que toda denuncia por violencia sexual debe ser investigada priorizando la protección de la víctima.
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Saldaña denunció el lunes en el programa ‘Magaly TV La Firme’ que Sánchez la habría tocado sin su consentimiento el pasado 18 de junio, cuando se encontraba ensayando con la orquesta. La cantante señaló que tuvo que forcejear para poder alejarse del exdirector musical.
Las imágenes de seguridad difundidas en redes sociales muestran el momento en que Sánchez habría sujetado a Saldaña y realizado tocamientos, mientras ella intentaba apartarse de él.
En ese sentido, la Defensoría exhortó a la Fiscalía y a la Policía Nacional del Perú a realizar las diligencias correspondientes con enfoque de género, además de disponer las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de la denunciante.
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Por su parte, el Ministerio Público informó que la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho abrió una investigación preliminar contra Sánchez por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.
La fiscal provincial Leonor Azañeda informó que ya se recibió la declaración de Saldaña y que se solicitó recabar las grabaciones del local donde habrían ocurrido los hechos, así como la declaración del investigado. Además, confirmó que se otorgaron medidas de protección a favor de Naldy.
*Con información de EFE
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