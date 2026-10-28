La cantante anunció su salida del grupo el pasado 15 de octubre para "seguir adelante con nuevos sueños y metas" | Foto: Archivo EC / Captura de Instagram (@anelydavila_oficial) / Composición EC
La cantante anunció su salida del grupo el pasado 15 de octubre para "seguir adelante con nuevos sueños y metas" | Foto: Archivo EC / Captura de Instagram (@anelydavila_oficial) / Composición EC
Por Redacción EC

Una nueva polémica envuelve a La Bella Luz. Tan solo un día después de la salida de su exintegrante Anely Dávila, el dueño del grupo de cumbia, Oscar Custodio Chavesta, solicitó ante el Indecopi el registro de la frase “¡Que viva, que viva, que viva el amor!”, popularizada por la vocalista durante sus presentaciones en vivo.

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