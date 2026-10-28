Una nueva polémica envuelve a La Bella Luz. Tan solo un día después de la salida de su exintegrante Anely Dávila, el dueño del grupo de cumbia, Oscar Custodio Chavesta, solicitó ante el Indecopi el registro de la frase “¡Que viva, que viva, que viva el amor!”, popularizada por la vocalista durante sus presentaciones en vivo.

Según reveló un informe de “América Hoy”, el empresario ingresó el trámite legal el pasado 16 de octubre, a 24 horas después de que Dávila confirmara su retiro, solicitud que todavía no ha sido otorgada de manera oficial por el organismo.

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“No estaba enterada de nada sobre ese tema. No tengo nada que decir o reclamar al respecto. Yo creí que esta era una frase que había nacido de Josesito (animador) y ambos lo hicimos fluir de una manera natural en el escenario. Al fin y al cabo es su agrupación y su tema, no creo que esté mal, no lo sé”, manifestó Dávila.

Sin embargo, al ser informada sobre la coincidencia entre la fecha de su separación y el inicio del proceso de registro comercial, así como la posibilidad de no poder usarla, Dávila sostuvo que comprendía el propósito del trámite: “Creo que está más que claro con qué fin se hace todo esto; lo entiendo y está bien”, respondió la artista.

Más tarde, a través de sus redes sociales, la vocalista compartió un reflexivo mensaje dirigido a su entorno tras la controversia. “Después de que suceden ciertas cosas, ya no sientes lo mismo por las personas, sin importar quiénes sean”, publicó.

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Por otro lado, la cantante de 19 años explicó que su retiro temporal de la música responde a complicaciones de salud que requirieron una intervención médica de emergencia.

“Tuve una inflamación muy fuerte en la cara por un absceso que me llevó a otra operación para salvarme. Eso fue lo que me llevó a estar internada”, detalló respecto a su proceso de recuperación.

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